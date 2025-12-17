Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"

В Marvel зачастили с утечками: вслед за возможным трейлером новых «Мстителей» в сеть слили видеоанонс фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».
Учитывая то, что студия активно отправляет жалобы и удаляет видео, их «легитимность» более-менее понятна. Сейчас тизер «Человека-паука» отыскать сложно, но его описания в иностранных СМИ есть, и они среди прочего раскрывают загадочную роль Сэди Синк.
Не любовь, а злодейка
После объявления о присоединении звезды «Очень странных дел» к киновселенной Marvel фаны предполагали разные роли: от Джин Грей из Людей Икс (учитывая цвет волос актрисы) до Мейдей Паркер. Однако наиболее реальной выглядела теория о злодейке Шатре, которая может менять внешность, и Синк своими словами в тизере лишь еще больше ее подтвердила.
«Ты ужасен, Человек-паук», — говорит Синк. «Не мешай мне. Иначе не только твои друзья забудут, кто такой Питер Паркер».
Хотя трейлер начинается с того, что персонаж Тома Холланда говорит кому-то, что он является Человеком-пауком, не очень понятно, откуда вероятная Шатра узнала о тайне Питера Паркера, которую забыл весь мир. Что можно сказать наверняка, учитывая диалог — это то, что между этим дуэтом нет никаких романтических отношений.
«Многие люди забывают, что цвет волос можно менять», — ответила недавно Синк на предыдущие теории относительно ее персонажки.
Старые добрые друзья
Другая заметная сцена в тизере раскрывает разговор Человека-паука с «профессором Беннером». Marvel почему-то не озвучивает участия Марка Руффало, но это уже давно не является секретом. Как и появление Фрэнка Касла, также известного как Каратель (Джон Бернтал), который говорит Питеру, что он здесь, чтобы «спасти его задницу».
Что касается остального актерского состава, то свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков также ожидаем Лизу Колон-Заяс из «Медведя» и возможно — Мефисто Саши Барон-Койена, который дебютировал в «Железном сердце». Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, который заменил создателя трилогии Джона Уоттса, а сценарий написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс.
Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года.
«Ты умрешь — я умру»: Netflix показал трейлер новых эпизодов «Очень странных дел»
Источник: IGN
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: