Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"

В Marvel зачастили с утечками: вслед за возможным трейлером новых «Мстителей» в сеть слили видеоанонс фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

Учитывая то, что студия активно отправляет жалобы и удаляет видео, их «легитимность» более-менее понятна. Сейчас тизер «Человека-паука» отыскать сложно, но его описания в иностранных СМИ есть, и они среди прочего раскрывают загадочную роль Сэди Синк.

Не любовь, а злодейка

После объявления о присоединении звезды «Очень странных дел» к киновселенной Marvel фаны предполагали разные роли: от Джин Грей из Людей Икс (учитывая цвет волос актрисы) до Мейдей Паркер. Однако наиболее реальной выглядела теория о злодейке Шатре, которая может менять внешность, и Синк своими словами в тизере лишь еще больше ее подтвердила.

«Ты ужасен, Человек-паук», — говорит Синк. «Не мешай мне. Иначе не только твои друзья забудут, кто такой Питер Паркер».

Хотя трейлер начинается с того, что персонаж Тома Холланда говорит кому-то, что он является Человеком-пауком, не очень понятно, откуда вероятная Шатра узнала о тайне Питера Паркера, которую забыл весь мир. Что можно сказать наверняка, учитывая диалог — это то, что между этим дуэтом нет никаких романтических отношений.

«Многие люди забывают, что цвет волос можно менять», — ответила недавно Синк на предыдущие теории относительно ее персонажки.

Старые добрые друзья

Другая заметная сцена в тизере раскрывает разговор Человека-паука с «профессором Беннером». Marvel почему-то не озвучивает участия Марка Руффало, но это уже давно не является секретом. Как и появление Фрэнка Касла, также известного как Каратель (Джон Бернтал), который говорит Питеру, что он здесь, чтобы «спасти его задницу».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Что касается остального актерского состава, то свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков также ожидаем Лизу Колон-Заяс из «Медведя» и возможно — Мефисто Саши Барон-Койена, который дебютировал в «Железном сердце». Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, который заменил создателя трилогии Джона Уоттса, а сценарий написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс.

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года.

Источник: IGN