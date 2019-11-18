Новый украинский дизель-поезд ДПКр-3 для Kyiv Boryspil Express на видео с испытаний

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Вслед за фотографиями нового гибридного электропоезда на основе дизель-поезда ДПКр-3, разрабатывающегося в качестве альтернативы польским рельсобусам PESA 620M для Kyiv Boryspil Express, появились видео с испытаний подвижного состава. На Youtube-канале VSK-dp накануне выложили два ролика, демонстрирующие новый поезд Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) на ходу.

В настоящее время состав ДПКр3-001 проходит испытания в Днепропетровской области на ж/д отрезке Новомосковск-Баловка.

Судя по видео, с большой вероятностью до конца года «Укрзалізниця» начнет использовать ДПКр3 на маршруте «Киев — аэропорт Борисполь», как и было обещано ранее.

ДПКр-3 — второй отечественный дизель-поезд, созданный на КВСЗ. Он состоит из трех вагонов, причем два из них, которые являются головными, моторные и один промежуточный — безмоторный. Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт с усиленным экологическим стандартом отработанных газов силовой установки.

Всего в трех вагонах есть 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники и индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части — не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.

Для быстрой посадки и высадки пассажиров предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей — по четыре на каждый вагон. Также есть специальный выдвижной пандус для посадки-высадки пассажиров с особенными потребностями в колясках и шесть жидкостных обогревателей (по два на каждый вагон) для эксплуатации в зимний период.

Источник: YouTube VSK-dp