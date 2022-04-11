Через приложение «Дія» подали более 66 тыс. заявок о повреждённом имуществе

Недавно в приложении «Дія» появилось возможность подать заявку о повреждённом имуществе во время войны.

По данным Минцифры, команда обрабатывает эти заявки пользователей в режиме 24/7, чтобы затем команда экспертов могла провести оценку имущества и помочь как можно быстрее восстановить разрушенные дома. Сообщается, что с момента запуска этой услуги (около 2 недель назад) через приложение «Дія» уже было получено более 66 тыс. заявок об имуществе, поврежденном в результате военных действий российской армии. Услуга реализована Минцифрой при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчётность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и Офиса эффективного регулирования BRDO.

В Минцифры напоминают, что подать заявку могут владельцы по частному дому или квартире. Чтобы воспользоваться услугой, нужно выполнить следующие действия в приложении:

В разделе «Услуги» выбрать «Повреждённое имущество»;

Заполнить форму, указав необходимую информацию.

Далее необходимо ожидать информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые впоследствии будут определены правительством.

«Государство сделает все возможное, чтобы после победы отстроить дом каждого гражданина», — заявляют в Минцифры.

Источник: Минцифры