Четвертый сезон сериала «Сквозь снег» выйдет в начале 2025 года — он был полностью отснят до приостановки

Ранее отмененный четвертый сезон сериала «Сквозь снег» получил новый «дом» и выйдет в начале 2025 года. Телеадаптация серии графических романов Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта от Tomorrow Studios впервые вышла на канале TNT в 2020 году. Летом 2021 года сериал с Дэвидом Диггзом и Дженнифер Коннелли в ролях был продлен на 4 сезон, но в январе 2023 года сезон был отменен.

Сейчас известно, что четвертый сезон «Сквозь снег» выйдет на AMC и AMC Plus в начале 2025 года. AMC приобрела права на трансляцию всех четырех сезонов, первые три станут доступны на AMC Plus позже в этом году.

«Мы очень рады, что поезд наконец-то нашел дом, и мы невероятно благодарны всем в AMC и Tomorrow Studios за то, что они дали поклонникам «Сквозь снег» шанс насладиться четвертым сезоном вместе со всей тяжелой работой этого замечательного актерского состава», — говорит шоураннер сериала Павел Збышевский.

В 2023 году TNT объявила об отмене трансляции четвертого сезона «Сквозь снег», несмотря на то, что он был завершен. Тогда представитель TNT заявил, что сеть сотрудничает с Tomorrow Studios, чтобы найти новый дом для сезона.

Отмена Snowpiercer на TNT произошла вслед за решением Warner Bros. Discovery, материнской компании сети, приостановить проекты TNT и TBS. Этот шаг произошел после слияния Warner Bros. и Discovery Inc. в начале 2022 года, после чего компания под руководством Дэвида Заслава предприняла большие усилия для сокращения расходов.

Несмотря на то, что сериал возобновлен, ожидается, что четвертый сезон станет завершающим. Не раскрывая содержание, можно напомнить, что третий сезон завершился на переломном моменте в сюжете, каких-то данных о содержании продолжения пока нет.

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Источник: Screen Rant

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