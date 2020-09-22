Число подписчиков Xbox Game Pass перевалило за 15 миллионов — рост на 50% за последние пять месяцев





17 сентября Microsoft завершила глобальный бета-тест Game Pass на ПК — одновременно сервис стал доступен в качестве отдельной подписки (увы, в Украине сервис пока не доступен) за $10 в месяц (столько же стоит подписка Game Pass для владельцев консолей). Вчера, объявляя о покупке Zenimax/Bethesda, компания Microsoft похвасталась, что количество подписчиков Xbox Game Pass превысило 15 миллионов.

Microsoft в последний раз делилась статистикой в апреле этого года — тогда компания сообщала о 10 млн подписчиков Xbox Game Pass. То есть, за пять месяцев Xbox Game Pass добавил еще 5 млн подписчиков.

Не секрет, что Microsoft в продвижении Xbox Series X и S делает ставку не на масштабные эксклюзивы вроде Halo Infinite, а на обратную совместимость. И сервис Xbox Game Pass является важной частью стратегии подразделения Xbox. Учитывая партнерство с EA (подписка EA Play станет частью Game Pass, открыв доступ ко всем возможностям сервиса без доплаты) и покупку Zenimax/Bethesda, можно с большой уверенностью предположить, что в дальнейшем число подписчиков Xbox Game Pass продолжит стабильно расти.

Источник: prnewswire