17 сентября Xbox Game Pass на ПК выйдет из беты и подорожает вдвое — до $10 в месяц

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





9 сентября состоялась очередная фаза анонса новых консолей Microsoft — нам раскрыли все недостающие подробности о Xbox Series S и Xbox Series X, включая цены, стартовые игры, а также точные даты старта предзаказов и начала продаж. Одновременно Microsoft подтвердила дату официального запуска Xbox Game Pass на ПК (17 сентября), предупредив об изменении стоимости ежемесячной подписки — она подорожает с нынешних $5 до $10.

Microsoft запустила подписочный сервис Xbox Game Pass для владельцев ПК в прошлом году, сразу оговорив, что после выхода из стадии бета-тестирования плата вырастет до $10 в месяц. И вот время пришло.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

Существующие подписчики Xbox Game Pass со сроком внесения следующего платежа до 17 сентября смогут оплатить новый расчетный период по старой цене в $5. Новые пользователи тоже могут прыгнуть в последний вагон — если оплатить подписку до 17 сентября.

Положительным моментом здесь является то, что следующим логическим шагом после официального запуска является расширение географии и потенциальный запуск службы в Украине.

Подписка Xbox Game Pass открывает доступ к любой игре, разработанной Microsoft бесплатно в день ее выпуска, а также к множеству сторонних игр от таких издателей, как Bethesda, Sega и Deep Silver.

Стоимость общей подписки Xbox Game Pass Ultimate, которая также включает Xbox Game Pass и Xbox Live Gold (открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, дополнительным скидкам и ежемесячным бесплатным раздачам игр) для консолей Microsoft, а также открывает доступ к стриминговому сервису Project xCloud с возможностью запускать компьютерные игры на Android-смартфоне, останется прежней — $15 в месяц.

Остается вспомнить, что до конца года подписка EA Play, ранее известная как EA Access, станет частью Game Pass, открыв доступ ко всем возможностям сервиса EA без доплаты.

Источник: The Verge