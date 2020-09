17 сентября Xbox Game Pass на ПК выйдет из беты и подорожает вдвое — до $10 в месяц

9 сентября состоялась очередная фаза анонса новых консолей Microsoft — нам раскрыли все недостающие подробности о Xbox Series S и Xbox Series X, включая цены, стартовые игры, а также точные даты старта предзаказов и начала продаж. Одновременно Microsoft подтвердила дату официального запуска Xbox Game Pass на ПК (17 сентября), предупредив об изменении стоимости ежемесячной подписки — она подорожает с нынешних $5 до $10.

Microsoft запустила подписочный сервис Xbox Game Pass для владельцев ПК в прошлом году, сразу оговорив, что после выхода из стадии бета-тестирования плата вырастет до $10 в месяц. И вот время пришло.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020