17 сентября Xbox Game Pass на ПК выйдет из беты и подорожает вдвое — до $10 в месяц
9 сентября состоялась очередная фаза анонса новых консолей Microsoft — нам раскрыли все недостающие подробности о Xbox Series S и Xbox Series X, включая цены, стартовые игры, а также точные даты старта предзаказов и начала продаж. Одновременно Microsoft подтвердила дату официального запуска Xbox Game Pass на ПК (17 сентября), предупредив об изменении стоимости ежемесячной подписки — она подорожает с нынешних $5 до $10.
Microsoft запустила подписочный сервис Xbox Game Pass для владельцев ПК в прошлом году, сразу оговорив, что после выхода из стадии бета-тестирования плата вырастет до $10 в месяц. И вот время пришло.
We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details
— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020
Существующие подписчики Xbox Game Pass со сроком внесения следующего платежа до 17 сентября смогут оплатить новый расчетный период по старой цене в $5. Новые пользователи тоже могут прыгнуть в последний вагон — если оплатить подписку до 17 сентября.
Положительным моментом здесь является то, что следующим логическим шагом после официального запуска является расширение географии и потенциальный запуск службы в Украине.
Подписка Xbox Game Pass открывает доступ к любой игре, разработанной Microsoft бесплатно в день ее выпуска, а также к множеству сторонних игр от таких издателей, как Bethesda, Sega и Deep Silver.
Стоимость общей подписки Xbox Game Pass Ultimate, которая также включает Xbox Game Pass и Xbox Live Gold (открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, дополнительным скидкам и ежемесячным бесплатным раздачам игр) для консолей Microsoft, а также открывает доступ к стриминговому сервису Project xCloud с возможностью запускать компьютерные игры на Android-смартфоне, останется прежней — $15 в месяц.
Остается вспомнить, что до конца года подписка EA Play, ранее известная как EA Access, станет частью Game Pass, открыв доступ ко всем возможностям сервиса EA без доплаты.
Microsoft раскрыла все подробности о Xbox Series S и Xbox Series X. Обе консоли выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно
Источник: The Verge