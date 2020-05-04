Чистая прибыль «Укрпошты» в первом квартале составила 89,5 млн грн





В прошлом году «Укрпошта», как известно, добилась немалых успехов и наконец-то стала прибыльной. На днях государственный оператор почтовой связи отчитался за первый квартал 2020 финансового года — и пока компания остается «в плюсе», несмотря на пандемию коронавируса.

За отчетный период чистый доход от реализации продукции АО «Укрпошта» вырос в годовом выражении на 12,3% — до 2,1 млрд грн. Результатом деятельности предприятия в минувшем квартале стала чистая прибыль в размере 89,5 млн грн чистой прибыли. Это в более чем в 2,5 меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года (221,4 млн грн). С другой стороны, то, что в нынешних условиях компания сумела остаться прибыльной, само по себе неплохо. К тому же, по итогам первого квартала 2018 года результатом был чистый убыток в размере 295,2 млн грн.

В 2020 году «Укрпошта» планирует нарастить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год — до 9,682 млрд грн. При это чистая прибыль должна возрасти на 12%— до 1,7 млрд грн.

Источник: interfax