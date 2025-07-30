Christie’s International Real Estate запустила криптоподразделение по торговле роскошной недвижимостью стоимостью $1 млрд

Одна из крупнейших в мире брокерских компаний по торговле роскошной недвижимостью запустила подразделение, специализирующееся исключительно на использовании криптовалют. Christie’s International Real Estate привлекла команду юристов, аналитиков и криптоэкспертов. Новое подразделение возглавил Аарон Кирман, генеральный директор филиала Christie’s в Лос-Анджелесе. Он известен сделками с имениями Родни Денджерфилда, Кэри Гранта, Иоланды Хадид и Кайли Дженнер. Продажа Кирманом дома «The One» в марте 2022 года за $141 млн стала рекордной: это был самый большой и самый дорогой дом в США, проданный на аукционе.

«Мы не просто принимаем криптовалюту, мы создаем совершенно новый рынок для растущего класса владельцев цифровых активов, которые стремятся диверсифицировать свои инвестиции в элитную недвижимость», — сказал Кирман.

Покупка недвижимости за криптовалюту, по сути даст покупателям полную анонимность. Сделки с недвижимостью за криптовалюту остаются редкими, но прибыльными.

В Christie’s International Real Estate отметили, что с ростом стоимости биткойна на 159% в 2024 году, новым законодательством в поддержку криптовалют и волатильностью рынка, элитная недвижимость стала интересной для владельцев цифровых активов.

В Deloitte спрогнозировали, что рынок токенизированной недвижимости достигнет $4 трлн к 2035 году, что сделает криптоподразделение Christie’s International Real Estate передовым в сфере будущих операций с недвижимостью.

Источник: Christie’s International Real Estate