Chrome 74 Beta тоже получил поддержку темного режима Windows 10, а также возможность отключать визуальные эффекты и анимацию

Команда разработчиков Google Chrome выпустила первую бета-версию браузера с поддержкой тёмного режима оформления Windows 10. Chrome 74 Beta теперь умеет автоматически подстраиваться под выбранный режим операционной системы. Его активация приводит к тому что оформление браузера становится преимущественно тёмно-серым, а сам логотип Google лишается привычной яркой окраски.

Помимо этого, компания добавила две дополнительные опции, которые позволяют уменьшить эффект параллакса или совсем отключить анимацию на странице. Это объясняется тем, что некоторые пользователи могут ощущать головокружение и даже тошноту от таких визуальных эффектов. С помощью медиа-запросов CSS Chrome теперь будет сообщать веб-сайтам о соблюдении предпочтений, установленных пользователями.

Разработчики могут создать альтернативные варианты страниц для пользователей, которые предпочитают ограничение эффектов анимации. Это может быть всё, что угодно – от автоматического воспроизведения видео и отключения определённых эффектов до полного изменения дизайна страницы. Эта функция доступна на iOS, Android, Windows и Mac.

Источник: Engadget