Chrome 81 принесёт глобальную поддержку платформ WebXR и Web NFC





Компания Google близка к тому, чтобы сделать некоторые передовые веб-технологии более доступными для широкой аудитории пользователей. Интернет-гигант выпустил бета-версию Chrome 81 для Android, Linux, Mac и Windows, в которой добавлена ​​поддержка WebXR для дополненной реальности с использованием браузера.

У веб-разработчиков теперь есть довольно простой способ донести контент дополненной реальности до пользователей на разных платформах, не прибегая к нативным приложениям. Базовая структура присутствовала в браузере и ранее, но требовала включения флагов. А благодаря грядущим изменениям дополненная реальность станет доступной для пользователей Chrome, как только создатели сайта реализуют соответствующие возможности.

Кроме того, следующая версия браузера получит и поддержку Web NFC. Это новая платформа, позволяющая мобильным устройствам взаимодействовать с объектами, которые можно подключать, опять же, без использования собственных приложений или функций системного уровня. Например, пользователь сможет узнать больше о музейном экспонате или зарегистрироваться на конференции без специального программного обеспечения. Опять же, эффект от этих возможностей появится только в том случае, если разработчики задействуют их. Но как только на сайтах появятся соответствующие функции, браузер уже обеспечит их поддержку.

Дополнительно отмечается, что браузер Chrome 81 также получит и ряд улучшений в области безопасности. Эта версия браузера убирает поддержку устаревших протоколов TLS 1.0 и 1.1. Они были объявлены устаревшими ещё в Chrome 72, но этот релиз полностью отказывается от их поддержки. Соответственно, любой сайт, который всё ещё использует старые протоколы, будет помечен как небезопасный. Чтобы избежать этого, нужно перейти на более новую технологию (предпочтительно TLS 1.3).

Источник: Engadget