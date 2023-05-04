Chrome ожидает редизайн интерфейса — Google, среди прочего, заменит привычный индикатор HTTPS (🔒) в адресной строке

Большим достижением сетевой безопасности последнего времени стало повсеместное распространение безопасных зашифрованных соединений HTTPS. Ранее безопасные соединения применяли лишь банки и интернет-магазины, удивляя пользователей необычным обозначением в адресной строке, которое потом появилось почти везде.

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Браузеры начали использовать небольшой значок замка, чтобы обозначать соединение HTTPS. По словам разработчиков движка Chromium, большинство пользователей до сих пор не знают, что на самом деле означает иконка. Из-за того, что HTTPS теперь есть на большинстве сайтов, создатели Chromium не считают целесообразным показывать замок – его заменят более нейтральным обозначением. Chrome 117 с изменением выйдет в сентябре, вместе с большим обновлением интерфейса браузера.

Реакция пользователей на значок замка связана не с полным непониманием, а с неверной трактовкой. Он ассоциируется с надежным, «проверенным» сайтом – хотя обозначает всего лишь использование HTTPS и не дает больше никаких гарантий. Вот как об этом пишут разработчики в своем блоге:

«Замена значка замка нейтральным индикатором предотвращает неправильное понимание того, что значок замка связан с надежностью страницы, и подчеркивает, что безопасность должна быть состоянием по умолчанию в Chrome».

Новое обозначение визуально ассоциируется с меню настройки, которое появляется сейчас при клике на замок. Нажав на него, вы по-прежнему получите дополнительную информацию о сертификате HTTPS и несколько настроек для конкретного сайта – функциональность меню останется прежней.

«Наше исследование показало, что многие пользователи не понимают, что клік по значку блокировки показывает важную информацию и элементы управления. Мы считаем, что новый значок помогает сделать управление разрешениями и дополнительную информацию о безопасности более доступными, избегая при этом недоразумений, которые преследуют значок замка». Курс Курс Cinema 4D Ти матимеш безплатний доступ до C4D. Ми про все подбали Записатися

Chrome также будет предупреждать о том, что сайт не использует HTTPS. Браузер для Android тоже получит новый значок, в то время как версии для iOS и iPadOS просто лишатся замка.

Изменение является важным потому, что в настоящее время Chromium доминирует на основных платформах. На Chrome приходится около двух третей пользователей интернета. С учетом браузеров на Chromium, таких, как Microsoft Edge и Opera, общее количество их приближается к 80%. Обычно подобніе изменения в браузер Google, становятся стандартными для других браузеров – вероятно, в будущем Safari и Firefox сделают аналогичное обновление.

Источник: Ars Technica