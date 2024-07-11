Что будет, если обнулить все ключи реестра Windows 10? Это выяснил ютубер

Если обнулить все ключи реестра Windows 10 наверняка не произойдет ничего хорошего. Но насколько? Энтузиаст решил это выяснить.

YouTube-канал Come on Windows провел эксперимент и опубликовал видео процесса и его результата. Ролик не имеет сопроводительного текста, поэтому легко что-то упустить. Так, большинство программ и функций не работают должным образом, или ведут себя странно. Что и неудивительно, ведь изменение даже одного неизвестного параметра реестра может привести к тяжелым последствиям.

Самая большая проблема, которую можно увидеть на видео — Windows больше не может запускать файлы .exe и большинство программ с расширением, даже встроенных в ОС. Поэтому функциональность очень ограничена и проще перечислить, что работает.

Кроме того, компоненты Windows 10 перестают работать должным образом. В характеристиках системы можно увидеть процессор Intel 00-го поколения, Intel Core i7-00800H, о корректности работы программ и аппаратных составляющих нечего и говорить.

Но с другой точки зрения, после установки всех значений реестра в 0 на Windows 10 все не так плохо. Например, Paint и WordPad все еще работают, Microsoft Edge даже запускает свое начальное руководство, но аварийно завершает работу до того, как можно будет открыть какие-либо веб-страницы.

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Странно, что Windows 10 вообще работает в таких условиях. Для тех, кто не помнит Windows 95 или 98, напомним, что они могли «падать» даже если все работало нормально, и решение проблем часто требовало переустановки. Все же современные ОС Windows 10 и 11 более выносливые, на них годами можно не увидеть сбоев (что бы там ни писали в прессе).

Источник: Tom`s Hardware

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