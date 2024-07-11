Новости Софт 11.07.2024 в 10:02 comment views icon

Что будет, если обнулить все ключи реестра Windows 10? Это выяснил ютубер

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Андрій Русанов

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Если обнулить все ключи реестра Windows 10 наверняка не произойдет ничего хорошего. Но насколько? Энтузиаст решил это выяснить.

YouTube-канал Come on Windows провел эксперимент и опубликовал видео процесса и его результата. Ролик не имеет сопроводительного текста, поэтому легко что-то упустить. Так, большинство программ и функций не работают должным образом, или ведут себя странно. Что и неудивительно, ведь изменение даже одного неизвестного параметра реестра может привести к тяжелым последствиям.

Самая большая проблема, которую можно увидеть на видео — Windows больше не может запускать файлы .exe и большинство программ с расширением, даже встроенных в ОС. Поэтому функциональность очень ограничена и проще перечислить, что работает.

Кроме того, компоненты Windows 10 перестают работать должным образом. В характеристиках системы можно увидеть процессор Intel 00-го поколения, Intel Core i7-00800H, о корректности работы программ и аппаратных составляющих нечего и говорить.

Но с другой точки зрения, после установки всех значений реестра в 0 на Windows 10 все не так плохо. Например, Paint и WordPad все еще работают, Microsoft Edge даже запускает свое начальное руководство, но аварийно завершает работу до того, как можно будет открыть какие-либо веб-страницы.

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Странно, что Windows 10 вообще работает в таких условиях. Для тех, кто не помнит Windows 95 или 98, напомним, что они могли «падать» даже если все работало нормально, и решение проблем часто требовало переустановки. Все же современные ОС Windows 10 и 11 более выносливые, на них годами можно не увидеть сбоев (что бы там ни писали в прессе).

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Источник: Tom`s Hardware

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