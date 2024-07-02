Компания 0Patch предлагает обновление безопасности Windows 10 до 2030 года — есть бесплатный тариф

Пользователям Microsoft Windows 10, которые не желают обновляться до Windows 11 или покупать подписку на расширенное обновление безопасности (ESU) сейчас доступна альтернатива. Компания 0Patch предлагает платные обновления Windows 10 по крайней мере до 2030 года. Подобно ESU, которое предоставляет только обновления безопасности, 0Patch поставляет микроисправления безопасности для нескольких операционных систем, которые можно применить без перезагрузки.

«Микропатчи», как их называют в компании, выглядят как обычные исправления Microsoft. Официальные обновления системы обычно включают те же улучшения, если не больше, но они предоставляются позже, чем 0Patch. Иногда альтернативный поставщик даже указывает на ошибки в официальном патче.

Microsoft предоставляет фактически ту же услугу в форме ESU, возможно, даже с лучшим охватом безопасности. Однако поддержка ESU для большинства версий Windows ограничена примерно тремя дополнительными годами, а бесплатных уровней совсем нет. Зато 0Patch обещает поддерживать Windows 10 до 2030 года с помощью бесплатных и Pro-патчей (в основном платных).

Образовательные клиенты получают Microsoft ESU минимум за $7 на три года, тогда как корпоративные клиенты платят минимум $427 за тот же срок. 0Patch предлагает для бизнес-клиентов годовую подписку за €25 для версии Pro и €35 для Enterprise.

Многие люди стремятся избежать ненужных изменений в аппаратном обеспечении, а Windows 10 стабильно сохраняет лидерство на рынке. Еще в октябре 2023 года Windows 10 имела 71,64% доли рынка, сейчас она упала до 66,1%, согласно статистике StatCounter.

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Источник: Tom`s Hardware

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