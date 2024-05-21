Microsoft Edge будет переводить голосом видео YouTube, LinkedIn, Reuters и некоторых других сайтов — пока не на украинский

Вскоре Microsoft Edge предложит перевод видео в режиме реального времени на таких сайтах, как YouTube, LinkedIn, Coursera и др. В рамках нынешнего события Build Microsoft объявила, что новая функция на основе искусственного интеллекта сможет переводить голосовое содержимое с помощью дубляжа и субтитров прямо во время просмотра.
Сейчас эта функция поддерживает перевод с испанского на английский, а также перевод с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский. Кроме удобного перевода видео на язык пользователя, новая функция искусственного интеллекта Edge также должна сделать видео более доступными для тех, кто имеет проблемы со слухом.
Edge будет поддерживать перевод в реальном времени для видео на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. Microsoft планирует добавить больше языков и поддерживаемых сайтов в будущем.
Сейчас Edge уже предлагает возможность резюмировать содержание видео YouTube, но он не может генерировать текстовые итоги каждого видео, поскольку полагается на имеющуюся стенограмму.
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Источник: The Verge
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