Новости Софт 21.05.2024 в 22:50 comment views icon

Microsoft Edge будет переводить голосом видео YouTube, LinkedIn, Reuters и некоторых других сайтов — пока не на украинский

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Андрій Русанов

Автор сайта

Microsoft Edge будет переводить голосом видео YouTube, LinkedIn, Reuters и некоторых других сайтов — пока не на украинский

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Вскоре Microsoft Edge предложит перевод видео в режиме реального времени на таких сайтах, как YouTube, LinkedIn, Coursera и др. В рамках нынешнего события Build Microsoft объявила, что новая функция на основе искусственного интеллекта сможет переводить голосовое содержимое с помощью дубляжа и субтитров прямо во время просмотра.

Сейчас эта функция поддерживает перевод с испанского на английский, а также перевод с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский. Кроме удобного перевода видео на язык пользователя, новая функция искусственного интеллекта Edge также должна сделать видео более доступными для тех, кто имеет проблемы со слухом.

Edge будет поддерживать перевод в реальном времени для видео на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. Microsoft планирует добавить больше языков и поддерживаемых сайтов в будущем.

Сейчас Edge уже предлагает возможность резюмировать содержание видео YouTube, но он не может генерировать текстовые итоги каждого видео, поскольку полагается на имеющуюся стенограмму.

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Источник: The Verge

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