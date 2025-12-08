Что будет, если пропустить воду через тепловые трубки процессорного кулера процессора и поставить его на NVIDIA RTX 3070? Получилось неплохо

Ютубер, известный дерзкими модами систем охлаждения ПК, получил еще одно достижение. Вряд ли кто-то еще додумался так охлаждать видеокарты NVIDIA

Энтузиаст TrashBench, который ранее охлаждал видеокарту с помощью жидкости из переносной морозилки, использовал свою систему еще более извращенным способом. Он взял радиатор кулера Thermalright Peerless Assassin, снял несколько верхних пластин, отпилил концы тепловых трубок и оснастил их продолжением в виде трубок силиконовых. Судя по видео, во время эксперимента использовалась та же самая морозильная камера, которая охлаждала жидкость.

Но оверклокер не установил процессорный радиатор на процессор. Для испытаний он взял MSI RTX 3070, снял с видеокарты «родную» систему охлаждения, и установил «ФранкенКулер», как он его называет. После включения установки ледяная вода потекла по тепловым трубкам, охлаждая GPU до -14°C.

TrashBench запустил кучу игр и бенчмарков на этой системе, и по сравнению с результатами в обычном состоянии средний рост производительности составил 10%. Температурный запас, появившийся благодаря новому охлаждению, позволил повысить частоту графического чипа на 320 МГц.

Это еще не все: следующей пришла очередь NVIDIA GTX 960. После пересадки кулера на эту видеокарту она показала захватывающие +21% FPS в Cyberpunk 2077, повысила частоту в COD: Black Ops 7 в режиме boost на 220 МГц, а в целом во всех тестах GTX 960 показала средний прирост производительности около 17%.

Конечно, все это делалось ради видео в YouTube, использование такой установки непрактично да и не подразумевалось. Но как бывшего владельца GTX 960, автора новости впечатлил прирост производительности.

Источник: Tom’s Hardware