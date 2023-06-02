Только не говорите NVIDIA: Gxore показала RTX 3070 с 16 ГБ памяти на Computex

Видеокарта NVIDIA RTX 3070 официально имеет лишь один вариант исполнения – 8 ГБ встроенной памяти GDDR6. Энтузиасты своими экспериментами показали, что добавить памяти на карту относительно легко. Похоже, некоторые компании взяли их методы на вооружение. Gxore, производящая профессиональные GPU для настенных дисплеев, решила попробовать силы, снабдив RTX 3070 16 ГБ памяти и показала свою модель на Computex.

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Компания Gxore не является официальным партнером NVIDIA. Артикул 3070 даже не значится на ее сайте – модель явно еще не поступила в продажу и не известно, планируется ли это. Даже если так, карта наверняка не получит официальных драйверов NVIDIA, что может вызвать проблемы в эксплуатации.

Рынки таких стран, как Бразилия или Китай, наводнены неофициальными модификациями видеокарт. Среди них встречаются модификации с количественными и качественными изменениями памяти, схем питания или варианты с мобильными процессорами для десктопов.

Наличие на рынке RTX 3070 16 ГБ может создать проблемы для готовящейся к выходу RTX 4060 Ti 16 ГБ. И без того не самая востребованная карта может серьезно потерять в продажах, конкурируя с немного более производительной в некоторых случаях GPU предыдущего поколения, оснащенной тем же объемом памяти.

Источник: VideoCardz