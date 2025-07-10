Новости Игры 10.07.2025 в 12:55 comment views icon

Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077

Sony обновила свой каталог PS Plus на июль — в него вошли восемь игр, среди которых частично Cyberpunk 2077. Для подписчиков PS Plus Deluxe добавили еще два тайтла.

Интересно, что Cyberpunk 2077 добавили менее чем через пять лет после того, как Sony полностью убрала ее из магазина из-за технического состояния на релизе. Возвращение Cyberpunk 2077 в каталог PlayStation — символическое. Игру когда-то изъяли из PS Store после массовых жалоб на баги и падение производительности, пока CD Projekt Red не исправит ситуацию. Сейчас студия продолжает поддержку игры, готовит патч 2.3, который называли DLC, і работает над сиквелом Cyberpunk 2. Кроме того, в разработке находится следующая часть The Witcher 4 о «жидкую» Цири.

Однако в состав PS Plus не входит Phantom Liberty — масштабное DLC, которое существенно переработало игру. Его предлагают отдельно со скидкой 30% для подписчиков PlayStation Plus — акция продлится до 23 июля. Вместе с Cyberpunk 2077 в каталог добавили еще ряд проектов:

PS Plus Extra:

  • Cyberpunk 2077 (уже доступна)
  • Abiotic Factor (с 22 июля)
  • Banishers: Ghosts of New Eden
  • Bluey: The Videogame
  • Planet Zoo
  • Risk of Rain 2
  • Tropico 6
  • New World: Aeternum

PS Plus Deluxe:

  • Twisted Metal 3
  • Twisted Metal 4

Большинство игр станут доступными для подписчиков PS Plus Extra и Deluxe с 15 июля. Говоря коротко, то новый список игр PlayStation Plus охватывает различные жанры: от платформера Jusant до классики файтингов The King of Fighters 15, а также симулятор зоопарка Planet Zoo. Но именно Cyberpunk 2077 привлекает больше всего внимания тем, что она вообще появилась в этом перечне.

Источник: PlayStation.Blog

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