Автосимулятор бездорожья DIRT 5 получил 70 трасс, полноценный сюжет, сплит-скрин на четыре игрока и набор онлайн-режимов. Игра выйдет в октябре на ПК и консолях текущего и следующего поколений [трейлер]





На прошедшем вчера мероприятии Inside Xbox в числе прочих был представлен «бездорожный» автосимулятор DIRT 5 от геймстудии Codemasters. Игра выйдет в октябре 2020 года на консолях текущего и следующего поколений Xbox One / Series X, PlayStation 4/5 и ПК (на Steam уже открыты предзаказы), версия для Google Stadia будет выпущена в начале 2021 году.

Игрокам обещают полноценный сюжетный режим, режим сплит-скрин на четырех игроков одновременно, несколько различных онлайн-режимов и многое другое. В игре предусмотрено более 70 маршрутов в 10 глобальных локациях, включая покрытую льдом Ист Ривер в Нью-Йорке, фавелы Бразилии, горные дороги Испании, освещенные только Северным сиянием дороги Норвегии и многое другое.

При этом окружение трасс в DIRT 5 будет динамически меняться, чтобы не наскучить игрокам, а в перечень покрытий войдет песок, гравий, снег и лед. В распоряжении игрока будет огромный автопарк разнообразных автомобилей, начиная с классических моделей для ралли, ралли-кроса и трофи и заканчивая GT, масл-карами, багги и спринт-карами с мощностью 900 л.с. Игрок сможет украшать свои автомобили с помощью подробнейшего визуального редактора, а снимать наиболее удачные моменты гонки — с помощью продвинутого фото-режима.

К озвучиванию карьерного режима DIRT 5 привлекли легендарных в автомобильных кругах Троя Бейкера и Нолана Норта. В рамках Career Mode игрок сможет примерить на себя роль новичка оффроуд-гонок, который будет пробиваться к вершинам славы, обрастая спонсорами, получая награды и открывая новые локации. Для встреч с друзьями лучше всего подойдет оффлайн-режим с разделенным на четыре части экраном, а вот для игр в период изоляции — режимы на 12 игроков с разнообразными целями.

В данный момент игру DIRT 5 можно предзаказать на Steam по следующей ссылке по цене от 699 грн.

Источник: Codemasters