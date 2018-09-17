Что случилось с беспроводной зарядкой Apple AirPower? Она по-прежнему испытывает проблемы с перегревом (и не только)

12 сентября Apple, как известно, представила только новые умные часы Watch Series 4 и новые смартфоны iPhone, хотя все ждали от этой презентации гораздо большего. В списке ожидаемых новинок была и пресловутая беспроводная зарядная станция AirPower Wireless Charging Mat, которую впервые представили еще в сентябре 2017 года. И вот сейчас известные техно-блогеры Джон Грубер и Сонни Диксон, ссылаясь на осведомленные источники, рассказали, что случилось с амбициозным проектом беспроводной зарядки Apple.

О том, что Apple столкнулась с некими техническими трудностями, которые вынудили компанию сдвинуть сроки выхода устройства, мы писали еще в июне. Грубер и Диксон пишут, что с устройством AirPower есть множество проблем, решить которые Apple так и не сумела.

Главная проблема – «пылкий нрав». Будучи рекордно тонкой, ЗУ Apple AirPower для обеспечения возможности одновременной быстрой зарядки нескольких мобильных устройств оснащается огромным количеством катушек разного размера – от 16 до 24 штук. Для сравнения, обычные беспроводные ЗУ, рассчитанные на зарядку одного устройства, содержат всего одну катушку.

Также сообщается, что применение столь большого числа катушек для одновременной зарядки нескольких устройств неизбежно приводит к появлению помех, что в свою очередь снижает эффективность и только усугубляет проблему чрезмерного нагрева. К слову, перегревается и специальный процессор, который работает под управлением урезанной версии iOS и отвечает за управление питанием.

Кроме того, у Apple AirPower имеются проблемы по части взаимодействия с подключенными устройствами, причем как аппаратные, так и программные. Разработчикам не удается реализовать функцию отслеживания уровня заряда Apple Watch и AirPod посредством подключенного к зарядной станции смартфона iPhone.

Какова будет дальнейшая судьба Apple AirPower, пока неизвестно. Одно можно сказать наверняка: учитывая, что на сайте Apple не осталось ни одного упоминания о AirPower, на выход устройства в этом году можно не рассчитывать. Существует предположение, что в конечном итоге Apple повторно представит AirPower, но технически это будет уже совершенно другое устройство.

Источник: The Verge и Sonny Dickson