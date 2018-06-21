Беспроводное ЗУ Apple AirPower теперь ожидается только в сентябре (спустя ровно год после анонса)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Еще в сентябре прошлого года компания Apple представила беспроводное ЗУ AirPower Wireless Charging Mat для своих мобильных устройств, пообещав выпустить его в 2018 году. Изначально аксессуар ждали в марте, затем говорилось об июне. Теперь же Bloomberg со ссылкой на неназванный источник пишет, что теперь Apple ориентируется на сентябрь.

Как сообщается, при разработке устройства компания столкнулись с некими техническими трудностями. Оно имеет сложную конструкцию с множеством микросхем и разработчикам понадобилось дополнительное время, чтобы убедится в отсутствии проблем с перегревом. Отметим, что ранее в сети уже были подобные сообщения, что производители не могут создать столь мощное ЗУ (29 Вт) в корпусе той толщины, что требует Apple.

Bloomberg также сообщает, что сейчас инженеры Apple занимаются устранение программных ошибок.

К настоящему моменту Apple AirPower уже стало самым задержавшийся продуктом компании, отобрав этот сомнительный титул у компьютера iMac Pro, который поступил в продажу спустя восемь месяцев после анонса.

Напомним, AirPower Wireless Charging Mat позволит одновременно заряжать совместимые смартфоны iPhonе, умные часы Apple Watch Series 3 и новую версию футляра для беспроводных наушников AirPods. ЗУ использует заказные микросхемы и позволит заряжать гаджеты по всей площади коврика. По предварительным данным, беспроводная зарядка обойдется желающим в $200.

И пока Apple медлит, другие пытаются отхватить свой кусок пирога. Стартап Plux, к примеру, уже собрал на Indiegogo более $595 тыс. на копию Apple AirPower.

Источник: Bloomberg