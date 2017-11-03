Что-то пошло не так: Некоторые смартфоны Google Pixel 2 XL поставляются вовсе без ОС Android

С самой презентации смартфона Google Pixel 2 XL проблемы различного характера преследуют это устройство. Ранее уже сообщалось о выгорании дисплея и появлении скрытой кнопки меню из-за ошибки в прошивке. И если с последним пунктом ещё можно мириться, то некоторым покупателям повезло ещё меньше. Часть смартфонов Google Pixel 2 XL поставляется и вовсе без всякой прошивки, что делает невозможным их использование.

Так, на страницах Reddit появилось сообщение пользователя с ником pdoubleyou. Он уверяет, что после включения нового смартфона и попытки его первого включения появился лишь пустой экран с уведомлением о невозможности загрузки:

«Не удаётся найти действительную операционную систему. Устройство не будет запущено»

В комментариях к этому сообщению другие пользователи тоже указали, что их новые смартфоны Google Pixel 2 XL продаются без установленной операционной системы Android. При этом нет возможности даже зайти в меню Recovery. Подобные сообщения появились и на страницах форума Ars Technica. Компания Google пока не комментирует данную ситуацию.

Источник: Engadget