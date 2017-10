Google «активно изучает» случаи «выгорания» дисплеев смартфонов Pixel 2 XL

Продажи смартфонов Google Pixel нового поколения только-только начались, а некоторые пользователи уже успели столкнуться с неприятным сюрпризом, связанным с дисплеем. И здесь речь не о уже известной проблемой с цветопередачей – тусклые цвета и зернистые текстуры при плохом освещении, а о потенциально куда более серьезной неприятности. В сети появилось несколько сообщений о «выгорании» дисплея Pixel 2 XL после нескольких дней использования устройства.

Для начала напомним, что в младшей модели Google Pixel 2 используется панель AMOLED разрешением 1920х1080 пикселей, тогда как старшая Google Pixel 2 XL оснащается панелью POLED разрешением 2880х1440 пикселей.

Как отмечает ресурс Android Central, панели OLED действительно подвержены такому нежелательному эффекту как «выгорание» (для LCD характерно подобное явление, именуемое остаточным изображением), но лишь при длительном отображении статического изображения. Именно поэтому производители добавляют различные программные средства защиты, предотвращающие подобные нежелательные сценарии. В смартфонах Samsung Galaxy S8, к примеру, виртуальная кнопка Home постоянно перемещается в заданной области, а уведомления Always On Display отображаются в разных частях экрана.

Как правило, выгоревшие участки начинаются появляться спустя нескольких месяцев активного использования устройства. Однако в случае Pixel 2 XL обозреватель Android Central сообщил о проблеме спустя семь дней активного использования смартфона. В подтверждение своих слов он привел фотографию экрана Pixel 2 XL, которая наглядно демонстрирует проблему.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017