Чтобы исправить ситуацию с падением продаж iPhone, Apple обратилась к поставщикам и попросила их снизить цены на комплектующие

Как известно, в первых числах этого месяца Apple существенно снизила прогноз квартальной выручки и впервые после череды слухов формально признала, что новые iPhone продаются не так хорошо, как хотелось бы производителю. Это признание, как мы сообщали, стоило купертиновскому гиганту несколько миллиардов долларов рыночной капитализации. Теперь же источник, ссылаясь на японский деловой ежедневник Nikkei, сообщает, что Apple обратилась к поставщикам с деловым предложением снизить цены на комплектующие для iPhone примерно на 10%.

Собственно, ранее неоднократно говорилось, что именно непрерывный рост цен на комплектующие в последние годы является главным фактором подорожания смартфонов iPhone. Не желая снижать рентабельность, Apple соразмерно поднимает цены на смартфоны. И если предоставленные Nikkei сведения достоверны, то выходит, что Apple хочет решить вопрос слишком высокой цены iPhone, которая является одним из неоспоримых факторов снижения спроса, за счет поставщиков. И это при том, что те уже и без того понесли немалые потери.

По данным источника, впервые с 2016 года существенное падение доходов показали всех 19 поставщиков комплектующих для смартфонов Apple iРhone. В частности, упоминается, что тайваньская компания Catcher, поставляющая металлические корпуса для iPhone X, отчиталась о снижение выручки в декабре на 28%, а продажи поставщика камер для iPhone Largan Precision и вовсе рухнули на 33,86%. У Foxconn, являющейся основным производственным партнером Apple, выручка в декабре в годовом выражении упала на 8,27%, хотя в компании это объяснили «весьма существенным падением спроса в сегменте бытовой электроники».

Отметим, что продажи iPhone уже не впервые оказываются ниже ожиданий Apple, но ранее стратегия повышения цены компенсировала такие падения и позволяла компании даже наращивать выручку на фоне снижения объемов продаж в количественном выражении. Но, как известно, всему есть предел.

Источник PhoneArena