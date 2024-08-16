«Чужой: Ромул» вернул во франшизу звезду «Чужого» 1979 года — но не так, как мы бы того хотели

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Фильм со вчерашнего дня транслируется в кинотеатрах и подготовил немало сюрпризов поклонникам франшизы.

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«Чужой: Ромул» — это седьмой основной фильм франшизы и девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника». Это также первая лента серии, которая выходит после «Чужой: Завет» 2017 года. Ее режиссировал сам Ридли Скотт, но после неутешительных результатов проката, передал свои обязанности в следующем фильме уже Феде Альваресу и оставил за собой лишь продюсерскую роль.

Сюжет «Ромула» разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986) и повествует о группе молодых людей, которые сталкиваются с инопланетной формой жизни на заброшенной космической станции.

Главные роли в фильме сыграли Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву, однако среди набора молодых персонажей можно заметить и хорошо знакомых «игроков» — в частности актера Иена Холма, сыгравшего андроида Эша в «Чужом» 1979 года.

В оригинальном фильме Эш встретил свой конец благодаря усилиям Рипли и Паркера, которые позаботились о том, чтобы его голову разорвало огнеметом, поэтому никакого шанса на возвращение актера в серию казалось не было. Впрочем, Альварес нашел выход: Холм просто сыграл другого персонажа, офицера Рука, которого группа встречает на космической станции (вернее то, что от него осталось). Такое решение можно объяснить тем, что Вейланд-Ютани создала серию андроидов с одинаковой внешностью, поэтому Холм запросто взял на себя роль другого персонажа.

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Со вчерашнего дня фильм «Чужой: Ромул» транслируется в украинских кинотеатрах и уже получил предварительные оценки на сайтах-агрегаторах рецензий: на Rotten Tomatoes, к примеру, у него сейчас 82% от критиков и 88% от зрителей. В целом обзоры положительные и отмечают качественные спецэффекты, звук и мощный актерский состав — однако самого режиссера иногда обвиняют в отсутствии «искры оригинальности».

Источник: Games Radar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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