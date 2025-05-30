Чипы AMD Ryzen 9000G с мощным GPU выйдут уже в этом году – если верить данным Gigabyte

В процессорной отрасли сейчас наблюдается временное затишье – обновление чипов состоялось во время выставки CES 2025, а выход новых процессоров ожидается позже в этом году. Но жизнь не стоит на месте. Пока все внимание было приковано к Computex 2025, компания AMD потихоньку готовит еще одну новинку – гибридные чипы с интегрированной графикой, известные как Ryzen 9000G. Хоть официально их не представили, но некоторые сведения все же просочились – в частности, на сайте Gigabyte.
Ryzen 9000G
Серия с буквой G в названии означает, что это APU — то есть процессоры с мощным встроенным графическим ядром, способные запускать игры без отдельной видеокарты. Это важно для тех, кто хочет компактный или бюджетный ПК, но с достойной производительностью.
Сейчас в этой нише AMD предлагает серию Ryzen 8000G, которая работает на архитектуре Zen 4 и графике RDNA 3. Но в то время, как новые обычные процессоры Ryzen 9000 основаны уже на архитектуре Zen 5, APU с новым ядром еще не анонсировали.
На самой выставке Computex 2025 компания AMD не упомянула о Ryzen 9000G, ограничившись анонсом видеокарт Radeon RX 9060 XT. Тем не менее, как оказалось, компания все же поделилась информацией об обновлении чипов Strix Point Refresh (кодовое название — Gorgon Point) на закрытой встрече с медиа и партнерами в Китае. Предположительно, именно эта платформа и станет основой для будущих APU.
Gigabyte ненароком «засветила» кое-что интересное: на сайте компании появился перечень новых процессоров Ryzen 9000G для сокета AM5. Это свидетельствует о том, что релиз близок, хотя технических подробностей все еще не хватает.
Эта утечка может свидетельствовать, что Gigabyte просто подготовилась к предстоящему анонсу, и информацию опубликовали раньше времени. Или же это действительно намек, что Ryzen 9000G уже на подходе, и он будет иметь такую же поддержку памяти, как и обычные 9000-е модели без встроенной графики.
Такой «слив» от крупного партнера AMD — это уже определенный знак. Учитывая прошлые графики выхода новинок компании, можно предположить, что осень или конец 2025 года — вероятная дата анонса процессоров.
Ryzen 9000G, вероятно, станет одной из последних серий на Zen 5, ведь ужев 2026 году AMD ожидает переход на архитектуру Zen 6.
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Источник: videocardz
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