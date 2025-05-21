AMD представила Radeon RX 9060 XT: до 16 ГБ памяти, PCIe 5.0 x16 и цена от $299

Одним из ключевых анонсов AMD на выставке Computex 2025 стала новая видеокарта среднего уровня Radeon RX 9060 XT. Это уже третья модель в линейке Radeon RX 9000 — новинка дополняет уже доступные RX 9070 и RX 9070 XT. Пока нет официальных упоминаний об обычной не-XT версии RX 9060.

Характеристики Radeon RX 9060 XT

Хотя Radeon RX 9060 XT позиционируют как модель среднего класса, однако она имеет несколько довольно интересных характеристик. По официальным данным, RX 9060 XT имеет Boost-частоту до 3,13 ГГц. Это немного ниже, чем у некоторых кастомных версий, информация о которых просочилась в сеть (там упоминалась частота 3,3 ГГц). Но несмотря на это, это значительно больше, чем у RX 9070 — разница составляет почти 600 МГц, если сравнивать с не-XT вариантом. GPU

Еще одной приятной неожиданностью стала поддержка полноценного интерфейса PCIe 5.0 x16. Для графического процессора Navi 44, который меньше Navi 48 у RX 9070, это неожиданный бонус. Многие предполагали, что эта видеокарта ограничится 8 линиями, как это сделали NVIDIA с RTX 5060 и 5060 Ti. Но AMD пошла по более широкому пути — и это может дать преимущество, особенно в системах с PCIe 4.0.

Navi 44 имеет монолитную конструкцию и производится с использованием технологического узла TSMC N4P (4 нм) FinFET. чип имеет размер кристалла 199 мм² и 29,7 млрд транзисторов. Новый видеочип во многом напоминает графический процессор Navi 33, который используется в актуальной Radeon RX 7600 XT. Хотя количество функциональных блоков совпадает, Navi 33 создан на более старом техпроцессе TSMC N6 (6 нм). Площадь его кристалла составляет 204 мм², но он содержит лишь 13,3 млрд транзисторов. Следовательно, при незначительном уменьшении размера кристалла (на 2%) у Navi 44 их в 2,2 раза больше транзисторов. GPU имеет 32 потоковых мультипроцессора, 2048 шейдерных блока, 32 блока трассировки лучей и 128 текстурных блоков. Новый чип обеспечивает производительность 25,6 терафлопс (FP32) против 22,6 терафлопс у Navi 33.

AMD предложила две версии Radeon RX 9060 XT — с 8 ГБ или 16 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 128 бит. Это развеивает слухи о том, что AMD могла «придержать» младшую версию на старте. Максимальное энергопотребление видеокарты составляет 150 Вт и 182 Вт соответственно.

Цена

Новая видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT поступит в продажу 5 июня по рекомендованной розничной цене $299 (8 ГБ) или $349 (16 ГБ).

Новинка выглядит как очень сбалансированное решение — с изюминкой в виде поддержки PCIe 5.0 x16. Особенно интересно будет сравнить ее в реальных тестах с соперниками от NVIDIA, которая до сих пор ограничивает свои модели в интерфейсе. Ждем обзоры, тесты и… реальные цены.

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Источник: videocardz, tomshardware