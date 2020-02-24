CNBC: SpaceX готовится привлечь еще $250 млн инвестиций и поднять свою оценку до $36 млрд
SpaceX готовится привлечь около $250 млн ($220 за акцию) в предстоящем раунде, после чего оценка ее рыночной стоимости повысится до $36 млрд, пишет CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
В прошлом году SpaceX привлекла суммарно $1,3 млрд в ходе трех инвестраундов, в результате чего ее оценка поднялась до $33,3 млрд. SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO.
Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. Кто станет лид-инвестором нового раунда, увы, не сообщается.
По словам собеседников издания, SpaceX планирует закрыть новый раунд ко второй недели марта. Отдельно оговаривается, что условия сделки еще могут измениться в зависимости от конъюнктуры рынка.
На запрос CNBC с просьбой прокомментировать эти сведения в SpaceX не ответили.
Как известно, сейчас SpaceX сфокусирована на трех ключевых проектах:
- пилотируемый корабль Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС, чей первый эксплуатационный полет должен пройти в ближайшие месяцы;
- глобальный спутниковый интернет Starlink, который должен заработать в США и Канаде к концу этого года;
- проект двухступенчатой сверхтяжелой многоразовой ракеты Starship, предназначенной для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. К слову, первый суборбитальный тестовый полет прототипа Starship тоже должен произойти в ближайшие месяцы.
Остается добавить, что о возможности покупки акций SpaceX на бирже пока можно не мечтать, так как IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. Но зато в обозримом будущем SpaceX планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.
Источник: CNBC