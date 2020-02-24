CNBC: SpaceX готовится привлечь еще $250 млн инвестиций и поднять свою оценку до $36 млрд

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SpaceX готовится привлечь около $250 млн ($220 за акцию) в предстоящем раунде, после чего оценка ее рыночной стоимости повысится до $36 млрд, пишет CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В прошлом году SpaceX привлекла суммарно $1,3 млрд в ходе трех инвестраундов, в результате чего ее оценка поднялась до $33,3 млрд. SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO.