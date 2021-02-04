CNET: Apple и Hyundai близки к заключению сделки по совместному выпуску автомобилей

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Первый автомобиль Apple якобы будут собирать на американском заводе Kia Motors (входит в концерн Hyundai) в городе Вест-Поинт, штат Джорджия.

3 февраля издание CNET со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что переговоры между Apple и Hyundai касательно выпуска автомобиля первой на производственных мощностях второй находятся на финальной стадии и стороны близки к подписанию соглашения. На несколько часов раньше Bloomberg со ссылкой на корейское издание DongA Ilbo в отдельной публикации сообщило потенциальной сделкой между производителем iPhone и автопроизводителем Kia Motors. То есть, одновременно два независимых источника подтвердили факт переговоров.

Как всегда в таких случаях, в любой момент переговоры могут сорваться, а сделка — развалиться. Иными словами, еще ничего не решено окончательно, но, учитывая, что два независимых источника подтвердили факт переговоров, в том, что они действительно ведутся, можно не сомневаться.

Ранее корейские источники утверждали, что Apple может подписать сделку с Kia уже 17 февраля.

Один из источников CNET упомянул важную новую деталь: якобы первый автомобиль Apple будет полностью автономным и в нем даже не будет руля и водительского сиденья. Ориентировочный срок запуска производства — 2024 год.