СМИ: Apple инвестирует 3,6 миллиарда долларов в Kia Motors в рамках проекта собственного электромобиля (акции последней подскочили на 10%)





После месячной паузы сеть снова заполнили слухи касательно нашумевшего электромобиля Apple — 3 февраля Bloomberg со ссылкой на корейское издание DongA Ilbo сообщило о потенциальной сделкой между производителем iPhone и автопроизводителем Kia Motors (входит в материнский концерн Hyundai Motor).

Как сообщается, Apple рассматривает Kia Motors на роль производственного партнера для выпуска своего автомобиля — производство планируется запустить на американском заводе южнокорейского производителя в Джорджии. Apple планирует презентацию своего автомобиля на 2024 год и нацеливается на объемы производства 100 тысяч штук в первый год. В рамках сделки Apple вложит в Kia Motors 3,6 миллиарда долларов. По данным корейских источников, Apple может подписать сделку с Kia уже 17 февраля, но, как всегда в таких случаях, это не точно.

На фоне неофициальных сообщений о сделке с Apple акции корейской компании на торгах 3 февраля выросли почти на 10% (на момент написания новости).

За день до публикации о возможном партнерстве Apple и Kia Motors издание The Business Insider сообщило о присоединении к команде разработки автомобиля Apple видного инженера Манфреда Харрера, который последние несколько лет отвечал за развитие линейки Porsche Cayenne. До прихода в Porsche и Volkswagen Group Харрера работал в BMW и Audi. В Porsche подтвердили, что он уволился в конце 2020-го.

В начале 2021 года корейский концерн Hyundai называли в качестве одного из претендентов на роль производственного партнера Apple, но официального подтверждения эта информация не получила.

Масла в огонь подлил и авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. В свежем прогнозе тот заявил, что первый электромобиль Apple будет построен на платформе Hyundai E-GMP, а также перечислил основные ориентировочные характеристики: максимальная скорость 250 км/час, аккумулятор на 480 км пробега, быстрая зарядка до 80% за 18 минут.

В одном из своих декабрьских прогнозов Мин-Чи Куо заявил, что автомобиль Apple выйдет не раньше 2025 года. Эти же сроки указало издание Bloomberg в публикации от 7 января, добавив, что к команде Apple Car присоединилось еще несколько бывших топ-менеджеров Tesla.