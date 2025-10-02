Coinbase раздает малоимущим Нью-Йорка по $12 000 в стейблкоинах USDC

В Нью-Йорке стартовал социальный эксперимент: 160 малообеспеченных молодых людей получат по $12 000 — не наличными, а в стейблкоине USDC. Каждый выбранный лотереей участник получит один разовый перевод в $8 000 и несколько дополнительных платежей по $800, пока сумма не достигнет $12 000.

Это первая в США программа социальной поддержки, где средства предоставляют не наличными и не на банковскую карточку, а в виде цифрового актива. Инициаторами выступают неприбыльная организация GiveDirectly при финансовой поддержке криптобиржи Coinbase, чьи акции летом побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам. Цель — посмотреть, изменят ли цифровые выплаты финансовое поведение получателей и насколько эффективно такие трансферты помогают закрыть первичные потребности.

Организаторы объясняют: большая единовременная сумма позволяет решить насущные вопросы, тогда как небольшие регулярные выплаты помогают сглаживать расходы. Coinbase профинансировала инициативу — компания также позиционирует программу как способ показать, как работают блокчейн-платежи в регулируемой среде; ранее биржа закрыла собственный фонд GiveCrypto и передала часть ресурсов GiveDirectly.

Участникам доступны несколько путей: конвертировать полученное в банк через инструменты Coinbase (с учетом комиссий), воспользоваться дебетовой картой платформы или снять наличные в банкомате. Они также могут оставить средства в кошельке и инвестировать или получать проценты — но это уже связано с риском. Возможно, сделать выбор участникам программы поможет Bitcoin-академия для малообеспеченных, которая была открыта в США три года назад.

Исследовательская часть проекта важна: команда будет отслеживать, как полученные средства тратятся — идут ли они на жилье, обучение, погашение долгов или другие нужды — и меняется ли общая финансовая стабильность получателей. Подобные программы в других странах показывали, что крупные единовременные выплаты могут способствовать открытию бизнеса и повышению доходов — вопрос лишь в том, сохранится ли эффект при использовании цифровых активов в городе с развитой инфраструктурой банковских сервисов.

Что это означает для обычных пользователей? Во-первых, такой формат может ускорить и удешевить трансферы в будущем. Во-вторых, реальная польза проекта будет зависеть от того, насколько просто получатели смогут перевести USDC в удобную для них форму. И наконец — не исключено, что успех пилотного проекта послужит аргументом для масштабирования подобных программ и расширения влияния частных криптофирм на социальные инициативы.

