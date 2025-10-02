Новости Крипто 02.10.2025 comment views icon

Coinbase раздает малоимущим Нью-Йорка по $12 000 в стейблкоинах USDC

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новин.

Крипта для незаможних: Coinbase роздає малозабезпеченим у Нью-Йорку по $12 000 у стейблкоїнах

В Нью-Йорке стартовал социальный эксперимент: 160 малообеспеченных молодых людей получат по $12 000 — не наличными, а в стейблкоине USDC. Каждый выбранный лотереей участник получит один разовый перевод в $8 000 и несколько дополнительных платежей по $800, пока сумма не достигнет $12 000.

Это первая в США программа социальной поддержки, где средства предоставляют не наличными и не на банковскую карточку, а в виде цифрового актива. Инициаторами выступают неприбыльная организация GiveDirectly при финансовой поддержке криптобиржи Coinbase, чьи акции летом побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам. Цель — посмотреть, изменят ли цифровые выплаты финансовое поведение получателей и насколько эффективно такие трансферты помогают закрыть первичные потребности.

Организаторы объясняют: большая единовременная сумма позволяет решить насущные вопросы, тогда как небольшие регулярные выплаты помогают сглаживать расходы. Coinbase профинансировала инициативу — компания также позиционирует программу как способ показать, как работают блокчейн-платежи в регулируемой среде; ранее биржа закрыла собственный фонд GiveCrypto и передала часть ресурсов GiveDirectly.

Участникам доступны несколько путей: конвертировать полученное в банк через инструменты Coinbase (с учетом комиссий), воспользоваться дебетовой картой платформы или снять наличные в банкомате. Они также могут оставить средства в кошельке и инвестировать или получать проценты — но это уже связано с риском. Возможно, сделать выбор участникам программы поможет Bitcoin-академия для малообеспеченных, которая была открыта в США три года назад.

Исследовательская часть проекта важна: команда будет отслеживать, как полученные средства тратятся — идут ли они на жилье, обучение, погашение долгов или другие нужды — и меняется ли общая финансовая стабильность получателей. Подобные программы в других странах показывали, что крупные единовременные выплаты могут способствовать открытию бизнеса и повышению доходов — вопрос лишь в том, сохранится ли эффект при использовании цифровых активов в городе с развитой инфраструктурой банковских сервисов.

Что это означает для обычных пользователей? Во-первых, такой формат может ускорить и удешевить трансферы в будущем. Во-вторых, реальная польза проекта будет зависеть от того, насколько просто получатели смогут перевести USDC в удобную для них форму. И наконец — не исключено, что успех пилотного проекта послужит аргументом для масштабирования подобных программ и расширения влияния частных криптофирм на социальные инициативы.

Источник: CoinCentral

Популярные новости

arrow left
arrow right
Северокорейские хакеры Lazarus уничтожили британскую криптоплатформу Lykke
Крупнейшие биржи провели листинг токенов проекта Трампа World Liberty Financial
Сооснователь Terraform Labs До Квон признал себя виновным в обвале стейблкоина TerraUSD
Цена BNB превысит $2 тыс., — отчет Hash Global
Ожил биткоин-кит, который спал 12 лет: с кошелька перевели BTC на сумму $44 млн
Стоимость намайненных Бутаном биткоинов достигла 38% ВВП страны
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Евро-аналог USDT: крупнейшие банки Европы создадут собственный стейблкоин
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Предательство принципа блокчейна: Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?
Monobank предупредил о возможных проблемах из-за P2P-сделок с криптовалютами
ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%
Ethereum установил рекорд: 121 млн ETH в обороте
Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
На государственных адресах ОАЭ нашли $700 млн в биткоинах
Новый фильм Кевин Спейси снял с россиянином — фигурантом крупнейшей в мире криптовалютной аферы
Что произойдет со стейблкоинами к 2030 году: три прогноза
НБУ запретил криптокошельку Trustee Plus предоставлять платежные услуги в Украине: что известно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить