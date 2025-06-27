Новости Крипто 27.06.2025 в 14:50 comment views icon

Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам

Акции компании Coinbase Global Inc. закрылись на самом высоком уровне за всю историю: выросли на 5,5% — до $375,07. Предыдущий максимум в $357,39 был установлен в ноябре 2021 года, всего через несколько месяцев после того, как компания стала публичной.

Минимум стоимости был в 2022 году после краха биржи FTX. С того момента акции Coinbase взлетели более чем на 1000% благодаря прокриптовалютной политике президента США Дональда Трампа.

Новая фаза роста началась после того, как Сенат США принял законопроект о долларовых стейблкоинах, которые рассматриваются как перспективный метод платежей. Акции Coinbase выросли более чем на 45%, поскольку биржа имеет соглашение о распределении доходов с публичным эмитентом стейблкоинов Circle Internet Group Inc.

Также в мае Coinbase стала первой криптовалютной компанией, которая была включена в индекс S&P 500.

Источник: Bloomberg

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