Власти США начали расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance





Как сообщает Bloomberg, Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Интерес к бизнесу Binance проявляют официальные лица, которые занимаются расследованиями в сфере отмывания денег и налоговыми правонарушениями

Криптовалютная биржа Binance была основана в 2017 году и является крупнейшей в мире. Она зарегистрирован на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) изучает, даёт ли Binance возможность американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Резиденты США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. В прошлом Binance заявляла, что блокирует проведение незаконных транзакций на своем веб-сайте для американских пользователей, предупреждая, что может заморозить счета злоумышленников.

Компания Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance было совершено операций на сумму около $756 млн из общего объёма криминальных транзакций с Bitcoin в размере $2,8 млрд.

Представитель Binance заявил, что биржа серьёзно относится к своим «юридическим обязательствам» и разработала надёжную систему по контролю соблюдения нормативных требований. В том числе компания имеет инструменты для борьбы с отмыванием денег и «большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах».

Источник: The Verge