Coinbase запускает возможность совершения платежей в криптовалюте через Apple Pay и Google Pay с кешбэком до 4%

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Одна из крупнейших криптовалбтных бирж Coinbase заявила о поддержке систем электронных платежей Apple Pay и Google Pay для своих дебетовых карт Coinbase Card. Владельцы таких карт смогут совершать платежи, фактически расплачиваясь криптовалютой.

Первоначально владельцам Coinbase Card необходимо привязать свою карту к системам Apple Pay или Google Pay. Пользователи Google Pay могут добавить свою карту через одноимённое приложение. Пользователи Apple Pay имеют возможность привязать карту через приложение Apple Wallet или собственное приложение Coinbase.

При оплате покупок или услуг картой Coinbase Card через сервисы Apple Pay или Google Pay будет происходить списание криптовалюты с учётной записи пользователя с последующей её конвертацией в фиатные деньги по текущему курсу. Таким образом, устраняется одно из ограничений, присущих криптовалютам – возможность использования криптовалюты в качестве повседневного средства платежа для совершения быстрых расчётов. Клиенты Coinbase могут воспользоваться возможностью оплаты в любых торговых точках, которые принимают карты Visa. Также обеспечивается возможность снятия средств в банкомате без комиссии.

Дополнительно Coinbase предлагает кэшбек при использовании карт Coinbase Card в связке с Apple Pay и Google Pay. Потребители будут получать компенсацию в размере 1% при использовании криптовалюты Bitcoin и 4% для других криптовалют.

Источник: Coinbase