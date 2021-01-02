Cybenetics разработала новую систему обозначения эффективности и уровня шума компьютерных блоков питания

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Компания Cybenetics, известная одноименным рейтингом компьютерных блоков питания, представила новую программу сертификации и систему обозначения, призванную упростить выбор «правильных» БП, исходя из требований по энергоэффективности и уровню шума.

Cybenetics ETA — это альтернатива более распространенному стандарту 80 Plus. Программа сертификации существует с 2017 года, но ей так и не удалось снискать широкой поддержки производителей БП. Новый метод маркировки выделяется несколькими преимуществами, и имеет все шансы заинтересовать производителей.

Во-первых, он предполагает более удобную и понятную классификацию — вместо букв A++, A, B, C, D для обозначения энергоэффективности здесь применяются названия Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium и Diamond.

Во-вторых, в отличие от конкурирующих программ сертификации, методика Cybenetics включает не просто «грубую» оценку энергоэффективности в нескольких сценариях, а требует тестирования в широком диапазоне мощностей (1450 с лишним отдельных комбинаций нагрузок) с учетом коррекции коэффициента мощности, тепловых потерь и прочих атрибутов, чтобы на выходе получилась более полная оценка. Кроме того, Cybenetics предлагает отдельную программу сертификации с выдачей понятных логотипов для обозначения уровня шума БП — соответствующий рейтинг расскажет, насколько та или иная модель жертвует производительностью в угоду бесшумности.

К настоящему моменту Cybenetics протестировала и сертифицировала более 770 моделей блоков питания. Смогут ли в итоге стандарты Cybenetics заменить рейтинговую систему 80 Plus, покажет время.