Cyberpunk 2077. Системные требования (они весьма скромные) и короткая экскурсия по Найт-Сити

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Третий эпизод из серии трансляций Night City Wire по Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED посвятили более бликом знакомству с Найт-Сити, где развернется сюжет игры, и городским бандам, а также системным требованиям игры. Одновременно был запущен сайт NightCity.Love с подробностями о локациях и объявлены лучшие работы конкурса по моддингу корпусов.

Город разделе на шесть дистриктов, а банды в Найт-Сити выступают одной из главных сил. У них лучшая техника и оружие. Главный персонаж Ви, будучи наемником, будет взаимодействовать с бандами, но стать частью одной из группировок он не сможет. Ролик ниже обеспечивает мини-экскурсию по городу Найт-Сити и местным достопримечательностям. Также в нем есть новые кадры геймплея.

Судя по представленным данным, горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG окажется достаточно лояльным к системам. Для его запуска понадобится не самый мощный по нынешним меркам компьютер. Он должен быть оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310, 8 ГБ ОЗУ и видеокартой GeForce GTX 780 или Radeon RX 470. Полный список системных требований смотрите ниже.

Системные требования Cyberpunk 2077

Минимальные

ОС: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная);

DirectX 12

процессор: Intel Core i5-3570K/AMD FX-8310;

ОЗУ: 8 ГБ;

видеокарта: GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470;

свободное место на жестком диске: 70 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые:

ОС: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G;

оперативная память: 12 ГБ;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) или AMD Radeon R9 Fury;

свободное место на SSD: 70 ГБ (рекомендуется SSD).

Финал конкурса по моддингу корпусов ПК в стиле Cyberpunk 2077

Полная запись третьего эпизода Night City Wire:

Cyberpunk 2077 должна выйти 19 ноября 2020 года на PS4, Xbox One и ПК.