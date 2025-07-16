Новости Игры 16.07.2025 comment views icon

Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля — вместе с патчем 2.3 и DLC Phantom Liberty

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля — вместе с патчем 2.3 и DLC Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 продолжает «переезжать» на другие платформы — теперь хит CD Projekt RED выйдет на Mac. Игра появится 17 июля вместе с патчем 2.3.

На платформе от Apple игра появится сразу в нескольких магазинах — Mac App Store, Steam, Epic Games Store и GOG.com. Версия будет представлена в формате Ultimate Edition, включающий полное расширение Phantom Liberty и все ключевые обновления, в частности фоторежим. Игра в полной мере будет использовать архитектуру Metal API и Tile-Based Deferred Rendering от Apple, а не работать через сторонние эмуляторы или неофициальные альтернативы.

Заявлено, что Cyberpunk 2077 полностью оптимизирована под Mac с процессорами Apple Silicon серий M1, M2 и M4. Но учтите, что минимально нужно иметь Mac с 16 ГБ объединенной памяти, поэтому базовые модели с 8 ГБ оперативки не поддерживаются. На разных чипах будут доступны отдельные графические профили, а для более мощных моделей предусмотрена поддержка трассировки пути — улучшенное освещение и полная трассировка лучей в стиле фильмового рендеринга.

Вместе с тем на Mac версии будут работать технологии масштабирования MetalFX и FSR от AMD. Все эти функции должны обеспечить более плавный геймплей даже с включенными графическими эффектами высшего уровня. Среди бонусов — поддержка HDR на дисплеях Apple XDR, пространственный звук, отслеживание головы через AirPods, а также совместимость с Magic Mouse и Trackpad.

Интересно, что CD Projekt Red еще в прошлом году во время презентации Apple анонсировала релиз Cyberpunk 2077 на Mac с окном «2025». Теперь выход состоится уже на этой неделе — всего через полтора месяца после релиза на Switch 2. Отныне Cyberpunk 2077 станет в один ряд с Resident Evil 4 Remake и Assassin’s Creed Shadows, которые также портировали на Mac.

Cyberpunk 2077 на Mac будет с кроспрогрессом между всеми платформами. Поэтому можно продолжить игру с того места, где остановились, а не начинать прохождение заново. Владельцы игры в Steam, Epic или GOG автоматически получат версию для Mac в своей библиотеке. Это также первый случай, когда игра официально доступна одновременно на таком количестве платформ: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, Mac и даже на уже закрытой Stadia.

Источник: The Verge

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