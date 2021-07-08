Цена акций Apple установила новый рекорд, рыночная стоимость компании теперь составляет $2,4 трлн

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В конце января акции Apple достигли пика, после чего их цена начала снижаться вплоть до наиболее низких значений в марте. После этого снова последовал рост, который привёл к достижению очередных рекордных значений. Так, в минувшую среду было зафиксировано рекордное значение цены акций Apple на уровне $145,09. К концу торгов цена находилась на значении $144,57.

Благодаря таким высоким значениям был установлен рекорд рыночной стоимости Apple – $2,4 млрд. Таким образом, Apple является самой дорогой публично торгуемой компанией в мире.

2 августа 2018 года Apple стала первой публичной компанией, которая достигла отметки капитализации в триллион долларов. Чуть более года спустя Apple стала первой публичной фирмой, рыночная стоимость которой достигла $2 трлн. За последний год цена акций выросла на $49,23 или 51,64%. Минимум за последние 52 недели в $89,14 был достигнут почти год назад на пике пандемии.

Несмотря на недавний рост стоимости акций, в динамике цен акций текущего года Apple уступает другим технологическим гигантам, таким как Google, Microsoft, Facebook и Amazon:

Apple (+8,9% в 2021 году по настоящее время).

Google (+44,3% в 2021 году по настоящее время).

Microsoft (+25,9% в 2021 году по настоящее время).

Facebook (+28% в 2021 году по настоящее время).

Amazon (+13,5% в 2021 году по настоящее время).

По словам президента Capital Management Гэри Калтбаума, сейчас в технологический сектор вкладываются большие деньги.

«Большие денежные потоки прямо сейчас направляются в Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft и некоторые другие, и я думаю, что это продолжится, по крайней мере, до публикаций отчётов о доходах, которые появятся примерно через три недели», — говорит Кальтбаум.

Источник: phonearena