Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться — линейка Radeon RX 6000 подешевела до минимума за последние 13 месяцев

Ресурс 3DCenter продолжает радовать геймеров позитивными новостями – цены на видеокарты продолжают снижаться. И после начавшейся в прошлом месяце тенденции в феврале уже зафиксированы самые низкие цены на видеокарты AMD Radeon RX 6000 за последние 13 месяцев. Анализ основан на данных о ценах в розничных сетях Германии и Австрии.

Отчет 3DCenter включает ценовую динамику для обоих поставщиков графических процессоров, а также доступность видеокарт и цену Ethereum в одно и то же время. При этом можно видеть, что доступность наконец существенно улучшилась, и одновременно упали цены на видеокарты. Они всё ещё выше рекомендованных значений (145% для видеокарт AMD и 157% для NVIDIA), тем не менее, это минимальное превышение розничных цен за последние 13 месяцев. Лучше, чем сейчас, ситуация выглядела ещё в середине января 2021 года.

На протяжении последних нескольких недель (с 23 января 2022 года) розничные цены снизились настолько, что отклонение от рекомендованных цен уменьшилось примерно на 20 процентных пунктов:

NVIDIA – с 177% до 157%;

AMD – с 163% до 145%.

В абсолютных значениях это снижение измеряется примерно сотней долларов или евро на многие модели в магазинах розничных продавцов. Как ожидается, эта тенденция сохранится, в основном – благодаря низкой стоимости Ethereum (что делает майнинг менее выгодным) и большей доступности устройств. Грядущий переход на концепцию Proof-of-Stake при майнинге Ethereum приводит к тому, что купленные сейчас видеокарты могут уже не окупиться, потому майнеры сокращают их закупки, а это снижает спрос и цены.

Вместе с тем цены на недавно выпущенные недорогие модели Radeon RX 6500XT и GeForce RTX 3050 уже близки к заявленной рекомендованной розничной цене. Хотя некоторые популярные модели всё ещё продаются с наценкой более 70%.

Источник: videocardz