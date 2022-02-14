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Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться — линейка Radeon RX 6000 подешевела до минимума за последние 13 месяцев

Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться — линейка Radeon RX 6000 подешевела до минимума за последние 13 месяцев

Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться — линейка Radeon RX 6000 подешевела до минимума за последние 13 месяцев

Ресурс 3DCenter продолжает радовать геймеров позитивными новостями – цены на видеокарты продолжают снижаться. И после начавшейся в прошлом месяце тенденции в феврале уже зафиксированы самые низкие цены на видеокарты AMD Radeon RX 6000 за последние 13 месяцев. Анализ основан на данных о ценах в розничных сетях Германии и Австрии.

Отчет 3DCenter включает ценовую динамику для обоих поставщиков графических процессоров, а также доступность видеокарт и цену Ethereum в одно и то же время. При этом можно видеть, что доступность наконец существенно улучшилась, и одновременно упали цены на видеокарты. Они всё ещё выше рекомендованных значений (145% для видеокарт AMD и 157% для NVIDIA), тем не менее, это минимальное превышение розничных цен за последние 13 месяцев. Лучше, чем сейчас, ситуация выглядела ещё в середине января 2021 года.

Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться – вплоть до минимальных значений за последние 13 месяцев на линейку AMD Radeon RX 6000

На протяжении последних нескольких недель (с 23 января 2022 года) розничные цены снизились настолько, что отклонение от рекомендованных цен уменьшилось примерно на 20 процентных пунктов:

  • NVIDIA – с 177% до 157%;
  • AMD – с 163% до 145%.

В абсолютных значениях это снижение измеряется примерно сотней долларов или евро на многие модели в магазинах розничных продавцов. Как ожидается, эта тенденция сохранится, в основном – благодаря низкой стоимости Ethereum (что делает майнинг менее выгодным) и большей доступности устройств. Грядущий переход на концепцию Proof-of-Stake при майнинге Ethereum приводит к тому, что купленные сейчас видеокарты могут уже не окупиться, потому майнеры сокращают их закупки, а это снижает спрос и цены.

Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться – вплоть до минимальных значений за последние 13 месяцев на линейку AMD Radeon RX 6000

Вместе с тем цены на недавно выпущенные недорогие модели Radeon RX 6500XT и GeForce RTX 3050 уже близки к заявленной рекомендованной розничной цене. Хотя некоторые популярные модели всё ещё продаются с наценкой более 70%.

Цена на видеокарты в Европе продолжают снижаться – вплоть до минимальных значений за последние 13 месяцев на линейку AMD Radeon RX 6000

Источник: videocardz


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