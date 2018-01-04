До конца 2018 года мобильный оператор AT&T запустит в 12 городах США сеть пятого поколения на основе новейших спецификаций Non-Standalone 5G NR

Американский оператор мобильной связи AT&T официально объявил, что запустит собственную 5G-сеть в США до конца 2018 года. Возможность воспользоваться новой технологией получат жители 12 пока не названных городов, при этом оператор особо подчеркнул, что речь идет о последней версии спецификаций Non-Standalone 5G NR, а не о “псевдо-5G”, по сути представляющей собой улучшенный 4G/LTE.

Подобная технология с названием 5G Evolution уже работает в сетях AT&T в 23 городах США, и оператор обещает расширить такое покрытие на “сотни новых рынков” в 2018 году, не указывая при этом конкретные города. Отметим, что при переходе с 4G на 5G сети абонеты получат не просто более высокую скорость, но и повышенную пропускную способность и минимальные задержки, которые пригодятся для стриминга 4K-видео, использования виртуальных технологий в онлайне и т.д.

Таким образом, AT&T станет первым мобильным оператором в США, который начнет предоставлять своим абонентам 5G-связь. Однако, основные конкуренты также не заставят долго себя ждать – Sprint собирается начать разворачивать свои сети пятого поколения в 2019 году, а T-Mobile – в 2020 году. При этом Verizon уже активно тестирует технологию 5G и также может выступить с аналогичным заявлением о скором запуске ее коммерческой версии.

Напомним, что первые спецификации Non-Standalone 5G NR (New Radio) были утверждены в конце прошлого года на заседании консорциума 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Они описывают неавтономную архитектуру сетей 5G и будут использоваться в качестве ориентира на первых порах для развертывания сетей 5G на базе уже существующих базовых станций LTE. Также продолжается работа над спецификациями сетей Standalone 5G, которые в конечном итоге заменят 4G LTE.

Отметим, что спецификации Non-Standalone 5G NR включают поддержку низкочастотного (600 МГц, 700 МГц), среднечастотного (3,5 ГГц) и высокочастотного (50 ГГц) спектра, при этом сети 5G способны обеспечить пиковую скорость в 20 Гбит/с в нисходящем канале и 10 Гбит/с — в восходящем.

Источник: Engadget