DARPA одобрило строительство самолета X-65 с новым методом управления полета — через струи воздуха

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США заключило контракт с компанией Aurora Flight Sciences, которая построит полномасштабный самолет X-65. Он протестирует новую технологию Active Flow Control (AFC), которая использует струи воздуха для управления.

В DARPA надеются, что однажды такая более простая система позволит заменить дорогие и тяжелые подвижные поверхности управления, обычно используемые в самолетах.

Струи сжатого воздуха, которые будут выходить из сопел, смогут менять давление воздуха вокруг и поток воздуха над аэродинамическим профилем. Таким образом, система сможет управлять креном, тангажем и поворотом самолета.

В то же время X-65, который будет иметь четкую ромбовидную конструкцию для большей прочности, не будет управляться исключительно AFC — обычную механическую установку оставят, чтобы обезопасить экспериментальный транспорт и сравнить обе системы. Во время испытаний механические элементы управления будут блокироваться и выборочно заменяться, пока AFC не получит полного контроля.

Самолет, как часть программы DARPA по управлению революционными самолетами с новыми эффекторами под названием CRANE, имеет модульную конструкцию и работает без экипажа. Его вес достигает 3175 кг, а размах крыльев – 9 м. Ожидается, что в воздухе он достигнет скорости 0,7 Маха (примерно 850 км/ч).

DARPA сообщает, что Aurora уже начала строительство X-65, и планирует завершить его к началу следующего года. В случае успеха, последствия технологии AFC могут сделать самолеты более легкими и прочными. В частности, крылья в будущем могут быть тоньше и длиннее с гораздо большей эффективностью, и, возможно, технологию в дальнейшем распространят с аэродинамических профилей на весь самолет, что позволит ему находиться в воздухе без трения со значительно сниженным сопротивлением.

Источник: New Atlas

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