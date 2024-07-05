«Дэдпул и Росомаха» — злодейка, которую играет Эмма Коррин, похожа на Ганса Ланду в исполнении Кристофа Вальца и на Вилли Вонку Джина Уайлдера

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В ленте «Дэдпул и Росомаха» Эмма Коррин сыграет Кассандру Новую — злую близняшку профессора Чарльза Ксавье из франшизы «Люди Икс». Коррин рассказывает, какими персонажами кино вдохновляется для создания образа и о слишком тщательной подготовке к роли.

В разговоре с изданием GQ Эмма Коррин называет Вилли Вонку в исполнении Джина Уайлдера «одним из лучших злодеев всех времен». Актер воплотил персонажа в фильме режиссера Мела Стюарта «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года.

«В игре Джина Уайлдера есть что-то экстравагантное. Это энергия, похожая на ту, которая есть у Кристофа Вальца в «Бесславных ублюдках». Он одет в форму, сидит, пьет стакан молока и делает вид, что он долбаная крестная фея», — говорит Коррин.

Вальц играет офицера СС Ганса Ланду в ленте Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Актер получил «Оскар» за этот образ, как за лучшую мужскую роль второго плана, и многие считают его персонажа одним из лучших злодеев кино.

«Он такой безоружно вежливый, милый и ничтожный, и это действительно жутко. Это тем более зловеще, что ему не нужно ничего делать».

Райан Рейнольдс и режиссер Шон Леви также говорили Коррин, что представляли злодея из фильма Тарантино как основу персонажа «Дэдпул и Росомаха». «Райан и Шон выдвинули эту идею, которую я полностью поддерживаю».

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В свое время Леви договорился о встрече с Коррин, не сказав, для чего это, учитывая сверхсекретность Marvel. Предложение совершенно озадачило Коррин — потребовался ускоренный курс, чтобы иметь представление о вселенной Marvel.

«Это явление, и мне очень повезло быть его частью. Особенно в отношении «Дэдпула», потому что мне нравится тот факт, что он самосознателен и критичен к своей внутренней работе», — добавляет Эмма Коррин.

Эмма рассказывает, что хотели пригласить личного тренера, чтобы как можно лучше сыграть Кассандру. Но студия отклонила предложение. Оказывается, физическая трансформация — не то, чего команда Marvel ждала от дебюта Коррин в MCU.

«Я спрашиваю, могу ли я иметь личного тренера, и они ответили «нет». Они сказали, что мне не нужно заниматься физической подготовкой. Я готовилась к огромной трансформации, но они сказали: «Этого от вас совершенно не требуется».

«Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 25 июля и покажет, может ли Эмма Коррин играть на уровне Кристофа Вальца и Джина Уайлдера.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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