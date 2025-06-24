Новости Софт 24.06.2025 в 16:39 comment views icon

Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net

Microsoft снова напоминает, что Windows — это не просто операционная система, а еще и площадка для игр. И чтобы вам не пришлось прыгать между десятком лаунчеров, компания тестирует новую функцию. В приложении Xbox для Windows появится единая библиотека для игр из Steam, Battle.net и других платформ. Да, теперь даже Half-Life будет «жить» рядом с Halo — по крайней мере на экране.

Функция пока доступна только для участников программы Xbox Insider, но вскоре обещают запустить ее для всех. Новая объединенная библиотека будет развернута в приложении Xbox позже в этом году, а также на новых устройствах, таких как портативные консоли ROG Xbox Ally с процессором AMD Ryzen Z2.

Когда вы устанавливаете игру из Steam или Battle.net, она автоматически появляется в разделе My library и в списке недавно запущенных игр в боковом меню. Microsoft стремится сделать приложение Xbox единственным «домом» для всех ваших ПК-игр. И да, компания прямо намекает на конкуренцию со SteamOS, только вместо новой ОС — объединение сил Windows и Xbox.

По словами менеджера проекта Xbox Маниши Озы, со временем будет добавлена поддержка и других игровых магазинов. А если вы не хотите видеть, скажем, Battle.net в своем Xbox-приложении, — можете спрятать его в настройках. Все для комфорта.

Чтобы попробовать эту функцию уже сейчас, надо установить Xbox Insider Hub, присоединиться к предварительному просмотру ПК-игр — и ваша библиотека начнет выглядеть совершенно иначе.

Microsoft давно хочет сделать Xbox приложением не только для консолей. И похоже, что она наконец движется в правильном направлении — не с новыми платформами, а с человеческим удобством.

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Источник: The Verge

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