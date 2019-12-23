DelFast подписал контракт на поставку украинских электробайков мексиканской полиции, а также запустил продажи электровелосипеда Delfast Partner для курьеров Glovo и UberEats по цене 75 тыс. грн





В последние дни уходящего года украинская компания DelFast порадовала сразу двумя интересными новостями. Во-первых, украинский разработчик и производитель электробайков договорился о продаже своей продукции мексиканской полиции, а во-вторых, открыл программу, благодаря которой курьеры украинских сервисов доставки смогут приобрести модель Delfast Partner в кредит.

Первую новость озвучил основатель DelFast Данил Тонкопий во время украинского финала конкурса стартапов, которые поедут на Startup Grind Global 2020. Он не разглашает деталей поставки электробайков в Мексику, однако отметил, что мексиканские полицейские получат свои электробайки уже в марте 2020 года. Также Данил Тонкопий рассказал, что его компания ведет аналогичные переговоры с Департаментом полиции Лос-Анджелеса. Для справки, по итогам 2019 года доход Delfast составит $565 тыс., на 453% больше, чем в прошлом году.

Программа льготного кредитования покупки электровелосипед Delfast Partner уже действует, по словам представителей компании она была открыта в ответ на многочисленные запросы действующих и потенциальных курьеров сервисов Glovo и UberEats. В отличие от обычного велосипеда или скутера, электробайк Delfast Partner уменьшает физическую нагрузку, не загрязняет воздух и увеличивает количество доставок, что сказывается на ежедневном заработке курьера.

Кредит предоставляется на сумму, которая не превышает 100 тыс грн (в данный момент модель Delfast Partner предлагается на официальном сайте по цене от 74999 грн). Покупатель должен оплатить полную стоимость электробайка в течение 3-х лет максимум. Сумма ежемесячных выплат зависит от срока кредита: в среднем сумма выплат составляет от 2000 до 3000 грн в месяц.

Программа не требует наличия официального трудоустройства клиента в курьерской службе. Более того, лицу не обязательно предъявлять справку о доходах, все что нужно — подать заявку на сайте компании, указав имя, идентификационный код, контактный телефон и электронную почту. После этого с клиентом свяжется менеджер банка и предложит доступные варианты кредитной программы.

Отметим, что Delfast Partner — это курьерская модель электровелосипеда, специально оптимизированная для украинского рынка. Она разгоняется до 45 км/ч и может проехать до 120 км на одном заряде (среднестатистический показатель — 90 км) — этого достаточно, чтобы осуществлять более 10 доставок в день. Полная зарядка батареи занимает 5-6 часов от бытовой сети 220 В, вес байка составляет 52 кг, максимальная рекомендованная нагрузка — 120 кг. Стоит учесть, что предварительный заказ предусматривает получение товара через 15-17 недель с момента покупки.

В стандартную комплектацию Delfast Partner входит GPS-трекер, сигнализация с дистанционным управлением, кнопка «Старт-стоп», функция блокировки двигателя, два режима управления ускорением: ручкой газа или с помощью помощника педалирования (Pedal Assist System), цветной дисплей. Также можно выбрать премиум-комплектацию, в которую дополнительно включены: зеркала с двойными сигналами поворота, универсальный держатель для смартфона, USB-порт, специальные брызговики на переднее и заднее колесо. Стоимость комплектации «Премиум» составляет 5499 гривен и оплачивается дополнительно к стандартной комплектации.

Напомним, что в середине года компания DelFast разработала обновленную модель электробайка Top 2.0 с более мощным двигателем и другими улучшениями.

Источник: Delfast, Liga.net