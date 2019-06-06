Украинская компания DelFast разработала обновленную модель электробайка Top 2.0 с более мощным двигателем и другими улучшениями

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Украинская компания Delfast готовит новую версию своего электробайка, вышедшего на Kickstarter в 2017 году. В сети уже появилась информация о модели Top 2.0, которую заметно улучшили по сравнению с предшественником.

Delfast Top — это самая быстрая модель линейки (еще есть Lite, Prime и Partner), способная разгоняться до 80 км/ч. Новая версия получила улучшенный электродвигатель мощностью 5 кВт (у предшественника — 3 кВт), который позволяет набирать максимальную скорость еще быстрее. Вдобавок конструкторы поработали над его охлаждением, что снизило потери энергии, а также добавили защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Модель Top 2.0 будет оснащаться батареей емкостью 3,5 кВтч (48 Ah/72 V).

Разработчики переработали тормозную систему, установив двухдисковые гидравлические тормоза на переднюю вилку. Также новый Delfast Top 2.0 получит улучшенный управляющий контроллер с новой прошивкой и более качественный цветной дисплей с параметрами движения и 3G/GPS-навигатором.

Во время тестов на заводе электробайк показал скорость 110 км/ч в режиме без нагрузки, в реальных условиях скорость будет меньше из-за дополнительного веса водителя.

Поставки электробайка Delfast Top 2.0 начнутся ориентировочно в четвертом квартале текущего года, при этом те пользователи, которые уже заказали предыдущую версию, могут поменять заказ и дождаться выхода новинки. Стоимость модели пока не озвучивается, но вряд ли она будет меньше ценника актуальной версии (от 3499€).

Напомним, что в 2017 году украинский электробайк Delfast установил мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов.

Источник: Delfast, Electrek