Dell Chromebook 5000 – новая линейка ударопрочных хромбуков-трансформеров с сенсорными экранами, 13 часовой автономностью и портами USB Type-C по цене от $289

Компания Dell представила новую линейку ударопрочных хромбуков Dell Chromebook 5000 series, ориентированную на использование школьниками и студентами. По формату модели в рамках линейки могут представлять собой классические ноутбуки или же трансформеры 2-в-1 с поворачивающимся на 360 градусов шарниром, первой на рынок выйдет 11-дюймовая модель Dell Chromebook 5190.

По словам разработчиков, они уделили особое внимание прочности устройства, так как хорошо знают, каким именно воздейтствиям могут подвергаться ноутбуки в классных комнатах и студенческих аудиториях. Именно поэтому в Dell Chromebook 5000 series использовались такие элементы, как устойчивые к царапинам дисплеи с усиленными петлями, водозащищенная клавиатура и конструкция корпуса, которая спокойно переносит падения.

В частности, новые хромбуки без проблем переносят падение с высоты 1,2 метра на обычный пол или с высоты 0,75 метра – на стальную пластину (в последнем случае разработчики имитировали случайное падение устройства с высоты типичной парты на максимально жесткую поверхность). Хромбуки Dell Chromebook 5000 также можно буквально швырять на парту – производитель гарантирует, что устройство без проблем перенесет 10 тысяч “микропадений”, подразумевая под этим падение с высоты 10 см под разными углами, чего по их расчетам хватит на период от 2 до 4 лет не слишком бережного использования.

Хромбук Dell Chromebook 5000 построен на двух- и четырехядерных процессорах класса Intel Celeron и оснащается аккумулятором, который обеспечивает до 13 часов работы. Устройство также оснащается разъемами USB Type-C, сенсорным дисплеем с поддержкой EMR-стилусов и веб-камерой World Facing Camera.

Модель Dell Chromebook 5190 поступит в продажу в феврале 2018 года по цене от $289, что примерно на $70 больше, чем хромбуки из начальной линейки производителя Chromebook 3000 series.

Источник: Dell