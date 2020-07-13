Депутат ВРУ: Закарпатский «Еврокар» ведет переговоры с Volkswagen по поводу сборки электромобилей концерна в Украине

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Депутат Верховной Рады Роберт Горват на своей facebook-странице сообщил, что по его данным закарпатский завод «Еврокар» ведет переговоры с немецким автопроизводителем Volkswagen по поводу сборки электромобилей в Украине. Процесс должен ускориться, если ВРУ примет законопроекты №3476 и №3477 о стимулировании производства электрических автомобилей в нашей стране и льготного ценообразования.

«Мы стали еще на шаг ближе к электромобилям made in Ukraine. После принятия эти законопроекты кардинально изменят налоговую и таможенную политику в области строительства и импорта транспорта на электротяге. Это позволит привести в страну международных инвесторов, начать у нас строительство электрокаров известных мировых производителей, полностью перезапустить отечественную автомобилестроительную отрасль, дав ей выход на европейские рынки. В то же время, импортируемые электромобили будут доступны для украинцев благодаря соответствующим налоговым стимулам. Выигрывают все, ведь отдаленный эффект от запуска автомобильной отрасли (рабочие места, налоги и т.д.) кардинально повлияет на экономику регионов и страны в целом» — отметил Роберт Горват.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной Рады и принять за основу законопроекты №3476 и №3477.

«Насколько я знаю, закарпатский «Еврокар» уже работает над тем, чтобы на заводе производили электрокары Volkswagen. Для региона работа с таким инвестором — настоящий прорыв. А законопроекты №3476 и №3477 дадут тот необходимый фундамент, на котором это сотрудничество можно будет эффективно налаживать» — отметил депутат ВРУ.

Отметим, что украинский завод «Еврокар» собирает методом крупноузловой сборки автомобили Skoda. Чешский бренд являтся частью концерна Volkswagen AG, так что переговоры о возможной сборке электромобилей в Украине вполне реальны, особенно если наша страна сможет предложить выгодные немецкой стороне условия, включая льготное налогообложение, дешевую рабочу силу и близость к границам ЕС.

Если предположить, что переговоры увенчаются успехом и учесть сотрудничество «Еврокара» с брендом Skoda, то вероятнее всего, что в Украине наладят сборку электрического сити-кара Skoda Citigo-e iV или кроссовера Skoda ENYAQ iV. Впрочем, нельзя исключать и возможность сборки электромобилей линейки Volkswagen ID., особенно если европейские заводы немецкого концерна столкнутся с высоким спросом и не смогут удовлетворить его самостоятельно.

Источник: Роберт Горват