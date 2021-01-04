Державна міграційна служба збільшила вартість оформлення біометричних документів (ID-картка, закордонний паспорт)





Державна міграційна служба України повідомила, що з 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінило вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картка), паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Таким чином, з 1 січня 2021 року вартість оформлення біометричних документів становитиме:

Паспорт громадянина України у формі картки: до 20 робочих днів – 363 грн (було 345 грн) до 10 робочих днів – за 489 грн (було 471 грн).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: до 20 робочих днів – за 694 грн (було 682 грн); до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1046 грн (було 1034 грн).

Посвідку на тимчасове проживання — до 15 робочих днів – за 915 грн (було 891 грн).

Посвідку на постійне проживання — до 15 робочих днів – за 752 грн (було 728 грн).

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Джерело: Державна міграційна служба України