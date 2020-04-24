Дешевле, чем в США. Наушники Microsoft Surface Earbuds начнут продаваться в Европе с 6 мая по цене €199

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Представленные в октябре прошлого года полностью беспроводные наушники Surface Earbuds должны были выйти на рынок до конца 2019 года, но в итоге Microsoft отложила их выпуск на весну 2020 года. И вот сейчас появились подробности о цене и точная дата начала продаж Surface Earbuds в Европе.

Известный инсайдер Роланд Квандт на своей страничке в Twitter сообщил, что старт европейских продаж Microsoft Surface Earbuds намечен на 6 мая. Что интересно, рекомендованная цена для Европы указана равной €199, что ниже американской ($250).

То есть, в Европе новые Microsoft Surface Earbuds попадают в ценовой сегмент между Samsung Galaxy Buds+ (€169) и Apple AirPods Pro (€279).

Microsoft Surface Earbuds выделяются весьма необычным дизайном — они совершенно непохожи ни на какие другие модели. Среди ключевых особенностей новинки — сенсорная панель, распознающая прикосновения и жесты, система активного шумоподавления, тесная интеграция с приложениями Office и возможность делать перевод в режиме реального времени.

Автономность Surface Earbuds составляет 8 часов, а идущий в комплекте футляр увеличивает этот показатель до 24 часов.

Источник: Winfuture.de