Представлены первые беспроводные наушники Microsoft Surface Earbuds с шумоподавлением и управлением жестами, а также обновлённый стилус Surface Slim Pen с беспроводной зарядкой





Помимо ноутбуков и планшетов Surface, представленных сегодня в Нью-Йорке, Microsoft анонсировала свои первые полностью беспроводные наушники Surface Earbuds с шумоподавлением и управлением жестами. Новый гаджет рассматривается компанией как аксессуар не только для прослушивания музыки, но и для работы.

Дизайн Surface Earbuds – довольно оригинальный и в то же время очень спорный. Microsoft заявляет, что рассмотрела множество вариантов, учитывая эргономику и вес устройства и остановилась на самом простом. По словам компании, наушники надёжно удерживаются в ушах и обеспечивают максимальный комфорт даже при ношении их в течение всего дня.

Каждый наушник оборудован двумя микрофонами, которые помогают снизить уровень шума при разговоре. В комплекте идёт зарядный кейс, обеспечивающий до 24 часов автономной работы. В самих же наушниках встроенного аккумулятора хватает на 8 часов прослушивания музыки без подзарядки. В Surface Earbuds есть сенсорная область для управления с помощью касаний и жестов: можно переключать треки, регулировать громкость и отвечать на звонки. Кроме того, владельцы Android-устройств с помощью нескольких простых касаний могут запускать Spotify. Microsoft также добавила интеграцию с приложениями Office, что позволяет переключать слайды в презентации PowerPoint, делать заметки и перевод в режиме реального времени. Наушники Surface Earbuds поступят в продажу позднее в этом году по цене $249.

Ещё одной интересной аппаратной новинкой мероприятия стал стилус Surface Slim Pen. Обновлённый аксессуар прячется в верхней части клавиатуры Surface Pro X Type Cover и поддерживает беспроводную зарядку. В предыдущих моделях Surface Slim Pen приходилось менять батарейку. При извлечении цифрового пера на экране ноутбука автоматически появляется меню, которое позволяет сразу делать заметки и рисовать в таких приложениях, как Whiteboard.

Microsoft также представила некоторые новые функции для рукописного ввода в пакете Office для Windows 10, добавив возможность вносить изменения в приложениях Word и Excel. Стилус можно использовать для добавления и удаления текста в документах, а также для ввода данных в таблицах. Последняя функция будет доступна весной 2020 года для пользователей, оформивших подписку на Office 365. Surface Slim Pen будет продаваться отдельно от ноутбука по цене $145.

Источники: The Verge (2)