Квентін Тарантіно приніс "дитячий стілець" на зйомки "Пригод Кліффа Бута" і весь час сидів з режисером

Квентін Тарантіно / Depositphotos

Попри те, що Квентін Тарантіно відмовився від режисури “Пригод Кліффа Бута” на користь Девіда Фінчера, він перебував на майданчику “більшу частину” зйомок.





Зі слів інсайдера Ендрю Салазара з DiscussingFilm, режисер встановив маленький “дитячий стілець” поряд із головним режисерським кріслом і уважно стежив за перебігом виробництва фільму.

“Квентін Тарантіно був на майданчику більшу частину, якщо не весь час зйомок фільму про Кліффа Бута. Його дитячий стільчик стояв поруч зі стільцем Фінчера, що робить правило 10 фільмів трохи безглуздішим”.

“Пригоди Кліффа Бута” — це продовження фільму “Одного разу в Голлівуді”, яке зосереджується на персонажі Бреда Пітта. На цей раз Кліфф Бут, раніше відомий глядачам як каскадер, виступає в ролі голлівудського фіксера.

Очікувалось, що проєкт стане десятим і останнім фільмом Тарантіно, який сам для себе встановив дивне кількісне обмеження. Утім режисер вирішив віддати вакантне місце іншому проєкту і продав сценарій Netflix за $20 млн. На заміну прийшов Девід Фінчер, але Квентін вочевидь вирішив йому чимось допомогти.

“Самообмеження Тарантіно в десять фільмів спонукало його шукати лазівки”, — припускає кінооглядач Джордан Румі з Word of Reel. “Він експериментував з ідеєю розповідати історії через сценічні роботи, телебачення та новели. В процесі ми втратили безліч потенційних фільмів, і вся ця передумова здається подвійно помилковою, тому що — будемо чесними — він уже зняв десять фільмів, незалежно від того, як часто він наполягає на тому, що “Убити Білла” вважається одним релізом”.

Видається, що Тарантіно просто знайшов лазівку в “правилі 10 фільмів” і скористався нагодою таки взяти участь у зйомках сиквелу “Одного разу в Голлівуді”. Однак є сумніви, що такий іменитий режисер як Девід Фінчер дозволив перейняти керування фільмом і лишитись “підставним обличчям”. Він, нагадаємо, вже працював із Піттом над такими культовими стрічками як “Сім”, “Історія Бенджаміна Баттона” та “Бійцівський клуб”.





Лишається сподіватись, що такий нагляд пішов лише на користь. Точна дата релізу “Пригод Кліффа Бута” поки невідома, але можна розраховувати на 2026 рік. Днями Netflix опублікував перший тизер, де окрім Пітта можна побачити Елізабет Дебікі та Яг’ю Абдула-Матіна II, який знову повертається у голлівудські залаштунки після розхваленої “Диво-людини”. Рік Далтон у виконанні Леонардо ДіКапріо помітно відсутній, хоча ходили чутки хоча б про камео. Натомість нам запропонують Скота Каана, Карлу Гуджино, Голта Маккеллені, Джейбі Тадену та Тімоті Оліфанта в ролі Джеймса Стейсі.

Щодо Тарантіно, то режисер в останні роки досить впевнено заявляв, що його кар’єра завершиться після десяти фільмів. Якийсь час вважалось, що останньою роботою стане стрічка “Кінокритик”, але Квентін раптово відмовився від неї. Причини невідомі, але, ймовірно, режисер шукає більше геніальних ідей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ